Росстат сообщил об увеличении доли семей, которым хватает только на еду и одежду

Доля семей в России, которым хватает денег только на еду и одежду, во втором квартале текущего года составила 49,4%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале. Рост произошел на фоне снижения доли семей, которым хватает денег только на еду (с 15,2% до 14,1%) и домохозяйств, которым не хватает даже на нее (с 0,8% до 0,7%), свидетельствуют данные Росстата.

Увеличилась на 0,1 процентного пункта и доля семей, которые могут позволить себе купить все, что считают нужным,— с 2,6% в первом квартале до 2,7% во втором. О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во втором квартале, а в предшествующем — 31,7%.

Ранее Росстат сообщил об увеличении среднедушевых доходов населения в третьем квартале 2019 года до 35,1 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,8%. С учетом инфляции зафиксирован рост реальных доходов на уровне 3,3%, а реальных располагаемых доходов — до 3%. Увеличение реальных располагаемых доходов населения Росстат обнаружил впервые после пяти лет снижения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».