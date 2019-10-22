Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17. Трое человек числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих»,— говорится в сообщении.

Напомним, ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ), потерпевшими были признаны 29 человек. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова, под стражу также заключили начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова. Позже на месте гибели старателей артели «Сисим» обнаружили металлический сейф с 18 кг золота. Следствие заявило, что может арестовать изъятое золото для возмещения ущерба потерпевшим.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».