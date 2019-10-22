Главой администрации Ростова стал Алексей Логвиненко

Депутаты Гордумы Ростова выбрали нового градоначальника — им стал Алексей Логвиненко, ранее исполняющий обязанности главы администрации.

Алексею Логвиненко 45 лет, он уроженец Таганрога. С 1997 года господин Логвиненко проходил службу в органах внутренних дел РФ, где с 2006 по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области. С 2016 по 2018 годы занимал должность замгендиректора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». С октября 2018 по февраль 2019 года он работал замгендиректора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы». В феврале этого года стал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, а после ухода Виталия Кушнарева с поста главы администрации в апреле, стал исполняющим его обязанности.

Нового главу Ростова выбирали в ходе конкурса, заявки на участие подали 15 кандидатов, однако двое отсеялись на этапе проверки документов, еще один — министр энергетики и промышленности Ростовской области Игорь Сорокин — просто не пришел на конкурсные испытания. В финальной части конкурса конкуренцию господину Логвиненко составил депутат гордумы, директор ООО «Агрохимсоюз» Сергей Заревский. Кандидаты представили депутатам гордумы свои программы, а также рассказали, какие идеи намерены воплощать в жизнь в случае победы в конкурсе.

Кристина Федичкина