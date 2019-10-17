Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2019 года выросли до 35,1 тыс. руб., сообщает Росстат. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,8%. С учетом инфляции зафиксирован рост реальных доходов на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов — 3%.

«Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года»,— говорится в сообщении Росстата. Отмечается, что подобная ситуация характерна для третьего квартала на протяжении нескольких последних лет.

Напомним, специалисты НИУ ВШЭ в начале октября представили доклад о снижении реальных доходов среднего класса в России. Они отметили, что реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет, тогда как поляризация внутри него только усиливается. Согласно исследованию, в России средний класс составляет 38,2% населения, каждый десятый его представитель живет в Москве. Кремль пообещал учесть доклад в своей работе.

О том, как российский средний класс тает, меняя потребительские привычки,— в материале “Ъ” «Не богаты, не бедны».