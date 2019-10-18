Доходы оттолкнулись от дна

После пяти лет снижения Росстат обнаружил увеличение реальных располагаемых доходов населения — в третьем квартале 2019 года они выросли на 3% в годовом выражении. Во многом это объясняется удвоением темпов роста реальных зарплат в третьем квартале — по предварительным данным ведомства. Тем временем потребительский спрос сжимается на фоне увеличения банковских сбережений домохозяйств. В Минэкономики убеждены, что в четвертом квартале охлаждение спроса усилится.

В сводке Росстата за январь—сентябрь обнаруживается годовой рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале на 3%. После снижения на 0,1% во втором и на 2,5% в первом кварталах это означает стагнацию на уровне 0,2% по итогам девяти месяцев 2019 года при годовом прогнозе показателя Минэкономики в 0,1%. Росстат считает, что в третьем квартале сильнее инфляции росли все компоненты доходов, включая соцвыплаты, доходы от вкладов и собственности (в третьем квартале депозиты граждан выросли на 250 млрд руб., год назад они снизились на 111 млрд руб.), а главное — трудовые доходы (зарплаты, премии, гонорары и оценка теневой зарплаты). Реальный годовой рост последних, по подсчетам ЦМАКП, составил 4,8% против 2% за первое полугодие. Немалую роль в росте доходов сыграла низкая база 2018 года — год назад показатель вырос лишь на 0,2%.

Показатели доходов и зарплат третьего квартала статистики называют прогнозными: фактические данные о зарплатах ведомство получает с задержкой в месяц. Например, динамика реальных зарплат в августе по сравнению с предыдущей оценкой была снижена на 0,3 процентного пункта — до 2,4%.

«В социальном секторе рост реальной зарплаты в августе существенно замедлился — до 1,3% с 4,5% год к году соответственно. В частном секторе также наблюдалось замедление роста показателя в реальном выражении до 4,8% в августе после 4,9% в июле»,— оценили в Минэкономики.

Аналитики убеждены, что даже после публикации фактических данных о зарплатах в сентябре значимый годовой рост реальных располагаемых доходов в третьем квартале останется. Оценки самого Росстата обнаруживают и некоторое увеличение реальных доходов с учетом сезонности к средним показателям 2016 года (см. график). Игорь Поляков из ЦМАКП также считает, что с учетом новых данных и устранением сезонности квартал к кварталу реальные доходы стали расти — на 1,3% за третий квартал, 1,1% — за второй и 0,7% — за первый, а их снижение сместилось на вторую половину 2018 года.

Однако рост доходов и зарплат никак не соответствует слабой динамике частного спроса.

Оборот розничной торговли в годовом выражении в третьем квартале вырос лишь на 0,8% против 1,6% во втором. С учетом сезонности он не растет все три квартала, считают в ЦМАКП. И хотя в третьем квартале несколько улучшилась динамика платных услуг, расчеты Дмитрия Полевого из РФПИ свидетельствуют, что на общее состояние частного потребления это заметного влияния не оказало.

В Минэкономики, продолжая отстаивать идею окончания кредитного цикла, объясняют сжатие частного спроса «некоторым замедлением темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения». Впрочем, по данным ЦБ, в сентябре годовой рост кредитования граждан замедлился лишь до 20,7% с 21,1% в августе. При этом в Минэкономики ожидают дальнейшей тенденции к замедлению спроса из-за снижения темпов роста кредитования после введенных ЦБ с 1 октября ограничительных мер. По данным же самого регулятора, среднемесячные темпы прироста кредитования граждан с учетом валютной переоценки в третьем квартале фактически не менялись с начала года, составив 1,5%, а соответствующая динамика вкладов, напротив, ухудшилась — 0,3% против 1,1% во втором квартале. Дмитрий Полевой, напротив, ждет улучшения динамики и доходов, и частного спроса в четвертом квартале, в том числе за счет индексации с октября зарплат чиновников на 4%.

Алексей Шаповалов