Минкульт пересчитает свои субсидии в российское кино

Минкульт открыл информацию о господдержке кинопроизводителей. Онлайн-систему представил глава ведомства Владимир Мединский. База доступна всем желающим. В ней опубликованы перечни фильмов и кинокомпаний, получивших поддержку Минкульта и Фонда кино с 2015 года, информация о текущих проектах, а также о тех, которые зрители так и не увидели, несмотря на выделенные из бюджета деньги.

Что это изменит в российском кино? Президент российской Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов считает, что публикация данных о господдержке — это способ побороть коррупцию. Впрочем, эта мера может негативно повлиять и на честных режиссеров. «Целый ряд людей получает регулярно эти субсидии, а кино не делает. Минкульт специально выделяет им эти деньги, чтобы потом распределять их между собой. Открытие этих данных в какой-то степени будет способом борьбы с коррупцией внутри ведомства. Это повлияет плохо, так как многие режиссеры могут испугаться. Фильмы иногда не делаются в связи с творческим кризисом или, например, смертью главного актера. В этих случаях они должны были бы вернуть хотя бы остаток денег. На самом деле кинопроизводство — это штучное дело. Здесь вопрос будет решаться в каждом случае отдельно. Как сказал Путин на встрече со ВГИКовцами, пострадают те, кто делает свои картины, очень часто перерасходуя бюджет и в подавляющем большинстве случаев не возвращая деньги. Но это нормально для кинопроизводства. 90% фильмов, которые создаются в мире, убыточные».

В сентябре Владимир Мединский рассказал о 20 разбирательствах Минкультуры с кинопроизводителями, которые не выполнили условия господдержки. По мнению министра, их присутствие в открытых черных списках мотивирует должников поскорее вернуть деньги в казну. Открытые данные о господдержке позволят сравнить результаты разных кинопроизводителей и покончить со сплетнями, считает кинорежиссер Павел Лунгин: «Фонд кино финансирует развитие нашего массового коммерческого кино. Минкульт выделяет средства для более артхаусных картин. Тем не менее Фонд кино дает больше денег. Везде есть экспертная комиссия, которая оценивает эти сценарии. Дальше по результатам выделяют ту или иную сумму. Теперь во избежание этих слухов и сплетен можно будет посмотреть, какой режиссер, сценарист за какой проект получил премию. Понимаете, любые субсидии выдаются за закрытыми стенами — об этом знает только художественный экспертный совет. Когда это можно где-то увидеть, ситуация меняется».

Зачем Минкульт и Фонд кино запускают открытую базу данных с информацией об объемах государственных инвестиций в производство фил Читать далее

Недавно “Ъ” изучил информацию обо всех 500 кинопроектов из базы Минкульта. Лидерами по объемам господдержки стали кинокомпания СТВ Сергея Сельянова, студия «Тритэ» Никиты Михалкова и Bazelevs Тимура Бекмамбетова. 17 кинокомпаний не вернули часть средств, вложенных в 18 проектов.