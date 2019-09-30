«Чтобы сделать больше, надо переходить на китайскую или французскую модель»

О раскрытии данных о господдержке кино “Ъ” рассказал министр культуры Владимир Мединский.

— Зачем создается новая база данных?

— Мы создаем уникальную программу, которая прозрачно показывает всю систему господдержки на протяжении многих лет и открывает все карты. Господдержка кинематографа в разных формах существует практически везде, и почти везде детали финансирования — это тайна за семью печатями.

Данные по кассовым сборам уже были открыты с момента запуска ЕАИС (создана в 2010 году.— "Ъ"). В новой системе доступными будут данные не только сборов. Мы покажем все проекты, которые сняты на государственные деньги, откроем все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом. Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем.

— Сколько судебных процессов сейчас идет и каковы результаты?

— Мы ведем одновременно более 20 тяжб, в том числе уголовных, с конкретными производителями, которые украли деньги налогоплательщиков. Рассматриваются случаи, когда проект не сделан, сделан с нарушением договорных обязательств, не исполнены обязательства перед бюджетом и т. д. Многие суды мы уже выиграли — возвращены в бюджет Фонда кино почти 700 млн руб. У нас нет проигранных исков, потому что обязательства очень четко прописаны в договорах.

Вообще, произошла глобальная чистка киноотрасли в последнее время. Мы ужесточили условия выдачи возвратных денег — теперь компании обязаны возвращать средства с первой руки, то есть с оборота прокатчик сразу расплачивается с Фондом кино. Раньше фонд был едва ли не последним в очереди.

И Минкульт, и руководство Фонда кино долгое время недостаточно ответственно относились к возврату денег. Мы эту практику меняем коренным образом. Поэтому у нас столько оппонентов и столько публичной критики, главным образом анонимной — в Telegram-каналах. Потому что мы наступаем на конкретные финансовые интересы. Есть многие, кто был вынужден вернуть деньги и уйти из кинобизнеса после этого.

— Какой будет доля российского кино в общих сборах в этом году?

— Доля будет ниже, и я об этом говорил год назад. Прошлогодняя доля — это максимум, чего можно достигнуть при имеющейся системе господдержки (по итогам 2018 года Фонд кино отчитывался о доле российского кино в кассовых сборах в 27,5%.— “Ъ”).

Нет ни одного примера в мире, чтобы национальная киноотрасль без масштабного протекционизма добивалась более успешных результатов. Чтобы сделать больше, надо переходить на китайскую или французскую модель. Мы же работаем в условиях свободного рынка, без ограничений для западной продукции, без ограничения доли сеансов по одному блокбастеру. «Оно-2» на позапрошлой неделе заняло до 60% сеансов, во многих кинотеатрах вообще не было выбора. Сколько зрителей потеряли другие картины? Пять раз пытался внести законопроект, чтобы было ограничение 35% сеансов на один фильм в течение дня.

— Будете снова вносить?

— У меня уже, честно говоря, руки опускаются. Пока отрасль раздроблена, не едина в своей позиции.

— Когда планируется запустить систему рибейтов, какие будут условия?

— Мы надеемся, что она будет введена уже в этом году. Сейчас проект постановления по федеральным рибейтам в финальной стадии согласования. Рибейты предполагаются до 30%, а по ряду позиций — до 40% затрат иностранных компаний на приобретение услуг на территории России. Затраты будут компенсироваться, в случае если они ведут бизнес совместно с российскими компаниями. Мы не платим напрямую иностранцам, а платим их российским партнерам, таким образом мы планируем избежать махинаций по выводу средств за рубеж.

Уже несколько лет работают региональные рибейты. Из федерального бюджета в этом году на рибейты может быть выделено 70 млн руб., в 2020 году предполагается до 700 млн руб., это большие деньги. Мы на это очень надеемся. Система рибейтов введена сейчас и на Украине, и в Казахстане, и в Прибалтике, более ста стран в мире борются за международных производителей.

Интервью взяла Валерия Лебедева