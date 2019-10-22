Двадцать пять лет одних инвестиций

В понедельник, 21 октября, в Горках прошло юбилейное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). К 25-летию встреч российских чиновников с иностранными инвесторами совокупный объем вложений в российскую экономику входящих в совет компаний оценен в $184 млрд из общих $585 млрд. В понедельник, как и прежде, больше всего инвесторов беспокоила тема делового климата — ей была посвящена большая часть дискуссии. При этом, согласно опросу иностранных компаний, условия ведения бизнеса в России понемногу улучшаются.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что мы прошли немаленький путь»,— сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание КСИИ. По его словам, в 1994 году, когда совет начинал свою работу, иностранные инвестиции в Россию составляли $700 млн — «сейчас же ежегодный приток инвестиций измеряется миллиардами». Совокупный объем вложений членов КСИИ за весь период работы совета оценивается в $183,8 млрд.

Традиционно на таких заседаниях речь шла о мерах по улучшению делового климата — по словам Дмитрия Медведева, многое в этой сфере было сделано именно с помощью КСИИ. В понедельник премьер в открытой части заседания рассказал инвесторам о текущих планах — о «регуляторной гильотине», об обновлении механизма специнвестконтрактов (СПИК 2.0) и разработке законопроекта о защите и поощрении капиталовложений.

В закрытой части, как сообщил по итогам заседания глава Минэкономики Максим Орешкин, большая часть обсуждения касалась предсказуемости регулирования — в частности, в налоговой сфере.

Подробностей министр раскрывать не стал. Другая тема — цифровизация, которая, по его словам, может дать серьезный толчок росту производительности труда.

Об оценке российской действительности самими инвесторами можно судить по результатам исследования EY «Перспективы развития международного бизнеса в России», подготовленного к заседанию КСИИ на основе опроса 95 иностранных компаний (53 из них — члены совета). Большая часть респондентов (61%) подтверждает, что условия ведения бизнеса в России улучшились, впрочем, полностью с этим тезисом согласны лишь 10,5% опрошенных, а оставшиеся 50,5% — только частично. Среди остающихся ограничений инвесторы называют быстро меняющееся законодательство, большое количество надзорных органов с разными целями, отсутствие понятной стратегии регулирования для большинства отраслей, а также несогласованность действий федеральных и региональных органов власти. Оценивая перспективы развития своего бизнеса в России, 84% инвесторов ждут роста, но полагают, что он будет медленным. Быстрого роста ждут компании медицинского и фармацевтического сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%), энергетики (36%).

В EY указывают, что приток прямых иностранных инвестиций за весь период работы КСИИ (с 1994 по 2018 год) оценивается в $585 млрд — таким образом, каждый третий доллар, вложенный в экономику России иностранными компаниями, пришелся на членов совета. Лидерами по итогам 2018 года были американские компании — они инвестировали вдвое больше европейских и в пять раз больше азиатских. При этом, как отметил управляющий партнер по СНГ компании EY Александр Ивлев, лидером по планируемому росту инвестиций в ближайший год являются азиатские компании. В 2019 году, исходя из результатов опроса, общий объем вложений может составить $6,5 млрд.

Отметим, что влияние антироссийских санкций на бизнес отмечают 62% опрошенных. Вызванные ими трудности: сокращение российского рынка (44%), сложности с привлечением финансирования (27%), нарушение цепочек поставок (25%) и затруднение финансовых трансакций (24%). Возникают и репутационные риски. C наибольшими проблемами из-за ограничительных мер столкнулись компании сельхозсектора (75% опрошенных). Среди них — сокращение рабочих мест, на которое были вынуждены пойти 25% компаний отрасли (в целом же о такой мере заявили только 2% иностранных инвесторов).

Евгения Крючкова