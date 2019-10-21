ГАЗу добавят помощи из бюджета

Минпромторг по поручению президента предлагает увеличить поддержку группы ГАЗ Олега Дерипаски, в отношении которой действуют санкции США. Компании могут выделить из бюджета 8,6 млрд руб. до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам, из них 3,3 млрд руб. — в 2019 году. Весной ГАЗ просил у правительства поддержки в размере 9,5 млрд руб., намереваясь направить эти средства на выплату процентов по кредитам на 66,6 млрд руб. из-за невозможности обслуживать их в условиях санкций. Группа ГАЗ уже получила поддержку в виде госзакупок, о которой также просила правительство.

Минпромторг представил проект поправок в правила возмещения российским автоконцернам части затрат на уплату процентов по привлеченным в 2015 году кредитам для рефинансирования действующих займов. Документ опубликован на Regulation.gov.ru и подготовлен по поручениям президента от 11 февраля 2015 о мерах по поддержанию стабильного финансово-экономического состояния группы ГАЗ и от 23 июня 2019 года об увеличении объемов субсидирования кредитного портфеля ГАЗа в целях поддержания операционной деятельности предприятий в условиях санкций.

Ранее правила распространялись только на кредиты и займы, привлеченные дочерними и зависимыми обществами автоконцернов. Теперь предлагается включить в этот список еще и аффилированные лица.

Изменения позволят группе ГАЗ «снизить размер прямого финансового ущерба от введения санкций, сократить расходы на обслуживание резко увеличившегося под действием санкций кредитного портфеля, использовать высвобождаемые денежные средства на пополнение оборотных средств и инвестиции в проекты развития, а также поддержать стабильную работу предприятий», сообщается в пояснительной записке. А необходимость внесения изменений в постановление в Минпромторге объясняют тем, что в 2018 году группа ГАЗ была вынуждена реструктурировать в Промсвязьбанке кредиты, взятые в ВТБ и Сбербанке в 2015 году, чтобы «продлить срок погашения таких кредитов и избежать рисков вторичных санкций в отношении крупнейших государственных банков».

В 2019 году на эти цели было выделено 2,5 млрд руб., но затем сумма была увеличена на 801,2 млн руб., и «общий объем средств в 2019 году, направленных на поддержку группы ГАЗ, составит 3,3 млрд руб.». В проекте бюджета на 2020 и 2021 год на финансирование кредитов группы ГАЗ предусмотрено по 2,64 млрд руб.

Таким образом, общая сумма поддержки может составить почти 8,6 млрд руб.

Как сообщал “Ъ” 18 апреля, гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин обращался к вице-премьеру Дмитрию Козаку в конце марта с просьбой об увеличении господдержки и обещая направить ее, в том числе, на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб. Потребность оценивалась в 9,52 млрд руб., из которых в 2019 году из бюджета бы потребовалось 2,14 млрд руб., еще 2,74 млрд руб. в 2020 году и 4,64 млрд руб. в 2021 году.

В итоге, заложенная сегодня в бюджете сумма меньше общего запроса ГАЗа, однако финансирование на 2020–2021 годы еще может быть скорректировано.

Ранее ГАЗ отказался от намерения перейти на четырехдневную рабочую неделю именно на фоне загрузки предприятия за счет госзаказа. Как сообщал “Ъ” 23 августа, переход на неполную рабочую неделю с сокращением оплаты труда мог продлиться с конца октября по 20 апреля 2020 года, причиной тому в ГАЗе называли санкционные ограничения и падающий рынок. ГАЗ в марте уже просил правительство обеспечить гарантированный спрос на свою продукцию, выделив из бюджета 20 млрд руб. на реализацию целевой госпрограммы закупок техники ГАЗ — машин скорой помощи, школьных автобусов, специальных автомобилей для силовых ведомств.

Как сказали “Ъ” в Минпромторге, по распоряжению правительства от 3 сентября ООО «Автозавод "ГАЗ"», ООО ПАЗ и ООО КАВЗ определены единственными исполнителями поставки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъекты РФ в 2019 году. Автозавод ГАЗ до конца года поставит в регионы 789 машин скорой помощи на сумму в почти 2,4 млрд руб. и свыше 1 тыс. школьных автобусов на сумму 1,7 млрд руб. Павловский автозавод, в свою очередь, загрузили на 938 школьных автобусов (почти 2 млрд руб.), Курганский автозавод — еще 113 школьных автобусов (586 млн руб.). Всего объем закупок составит 6,6 млрд руб.

Ольга Никитина