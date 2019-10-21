Алюминий признали экспортным товаром

ОАО РЖД хочет ввести для предприятий «Русала» экспортную надбавку на перевозки в 8%, наравне с остальными. До этого «Русал» такую надбавку не платил, поскольку правительство хотело помочь компании, попавшей под санкции, которые, впрочем, были сняты еще 27 января. Надбавку может ввести только ФАС: ОАО РЖД такие полномочия с этого года потеряло.
ФАС изучает возможность введения по запросу ОАО РЖД экспортной надбавки в 8% на транспортировку алюминия и сырья для его производства, для которых ранее в исключительном порядке она не применялась. «Предложения ОАО РЖД по отмене льготной ставки в ФАС поступили,— цитирует службу "Интерфакс".— Решение будет принято с учетом оценки динамики перевозок и анализа всей совокупности коэффициентов, регулирующих перевозки данных видов грузов».
С этого года самостоятельно отменить такое исключение ОАО РЖД не может. Дело в том, что ранее экспортные надбавки вводились монополией в рамках тарифного коридора, то есть права изменять в определенном диапазоне тариф, установленный ФАС.
Но для того, чтобы дать возможность ОАО РЖД собрать суммы, необходимые для балансирования долгосрочной программы развития, экспортная надбавка в 8% была сохранена — она, по расчетам грузоотправителей, должна до 2019–2025 годов дать монополии как минимум 253 млрд руб. дополнительных доходов (см. “Ъ” от 9 ноября 2018 года). Но сохранена она была не в тарифном коридоре (через право ОАО РЖД вводить надбавки в принципе), а в прейскуранте 10–01, тарифы в котором устанавливает ФАС. Таким образом, если уже введенную надбавку монополия может оперативно уравновесить скидками, то наоборот — нет, и такое решение может принять только ФАС.
Исключение из экспортной надбавки было сделано для нефтегрузов, которые ОАО РЖД пытается вернуть на сеть, и для алюминия — для поддержки «Русала», попавшего в апреле 2018 года под санкции США. Но 27 января санкции с «Русала» были сняты (см. “Ъ” от 29 января). По данным ОАО РЖД, экспорт алюминия в январе—августе вырос на 4,5% к уровню прошлого года, импорт глинозема — на 3,2%. Согласно отчетности «Русала» за первое полугодие, продажи алюминия выросли на 13,2%, до 1,98 млн тонн. При этом финансовые результаты компании за полугодие ухудшились на фоне низких цен на алюминий: чистая прибыль упала на 34%, до $625 млн. В ОАО РЖД оперативных комментариев не дали.
Обновление. После выхода публикации в «Русале» заявили, что «никакой льготы на перевозку алюминия железнодорожным транспортом никогда не существовало». «Более того, тарифы на данный вид груза являются одними из наиболее высоких»,— подчеркнули в компании.— При этом, в течение нескольких лет ОАО РЖД, реализуя свое право на применение надбавок к действующим тарифам, устанавливало повышающий коэффициент на перевозку ряда грузов, в том числе алюминия, в экспортном направлении.
«Основанием для этого в соответствии с действовавшими нормативными документами служил дефицит пропускных способностей, хотя на практике так называемая экспортная надбавка применялась в том числе для направлений, где никакого дефицита не было. Летом 2018 года ОАО РЖД лишилось права на установление надбавок и теперь может предоставлять только скидки,— отметили в ''Русале''.— С 1 января 2019 года решением ФАС России в Прейскурант 10-01 был введен повышающий коэффициент 1,08 на перевозку грузов в экспортном направлении. При этом, учитывая и без того высокие тарифы на перевозку отдельных грузов, регулятор счел правильным сделать исключение для продукции нефтяной промышленности, а также алюминия и его сплавов. В момент принятия данного решения среднегодовая стоимость алюминия составляла порядка $2100 за тонну. На сегодняшний день она колеблется вокруг отметки в $1750, таким образом, введение повышающего коэффициента в этих условиях не является оправданным. Кроме того, необходимо отметить, что финансовый план и инвестиционная программа ОАО РЖД на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия».
ОАО РЖД признало падение погрузки по итогам 2019 года: в скорректированном финплане прогнозируется ее сокращение на 0,5%, до 1283,6 млн тонн. Это более точно отвечает реальному положению дел, чем прежние прогнозы, подразумевающие рост, полагают аналитики. Но далее монополия прогнозирует гораздо более оптимистичную динамику погрузки, которая будет расти по всем грузам, кроме нефтяных, в 2020–2022 годах, да и те падать будут только в 2020 году и незначительно. Эксперты считают подобные прогнозы слишком радужными.
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