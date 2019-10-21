Алюминий признали экспортным товаром

ОАО РЖД хочет ввести для предприятий «Русала» экспортную надбавку на перевозки в 8%, наравне с остальными. До этого «Русал» такую надбавку не платил, поскольку правительство хотело помочь компании, попавшей под санкции, которые, впрочем, были сняты еще 27 января. Надбавку может ввести только ФАС: ОАО РЖД такие полномочия с этого года потеряло.

ФАС изучает возможность введения по запросу ОАО РЖД экспортной надбавки в 8% на транспортировку алюминия и сырья для его производства, для которых ранее в исключительном порядке она не применялась. «Предложения ОАО РЖД по отмене льготной ставки в ФАС поступили,— цитирует службу "Интерфакс".— Решение будет принято с учетом оценки динамики перевозок и анализа всей совокупности коэффициентов, регулирующих перевозки данных видов грузов».

С этого года самостоятельно отменить такое исключение ОАО РЖД не может. Дело в том, что ранее экспортные надбавки вводились монополией в рамках тарифного коридора, то есть права изменять в определенном диапазоне тариф, установленный ФАС.

По настоянию ФАС и в соответствии с соглашениями с клиентами с 2019 года монополия должна была полностью утратить возможность введения надбавок в рамках тарифного коридора, сохранив возможность только предоставлять скидки.

Но для того, чтобы дать возможность ОАО РЖД собрать суммы, необходимые для балансирования долгосрочной программы развития, экспортная надбавка в 8% была сохранена — она, по расчетам грузоотправителей, должна до 2019–2025 годов дать монополии как минимум 253 млрд руб. дополнительных доходов (см. “Ъ” от 9 ноября 2018 года). Но сохранена она была не в тарифном коридоре (через право ОАО РЖД вводить надбавки в принципе), а в прейскуранте 10–01, тарифы в котором устанавливает ФАС. Таким образом, если уже введенную надбавку монополия может оперативно уравновесить скидками, то наоборот — нет, и такое решение может принять только ФАС.

Исключение из экспортной надбавки было сделано для нефтегрузов, которые ОАО РЖД пытается вернуть на сеть, и для алюминия — для поддержки «Русала», попавшего в апреле 2018 года под санкции США. Но 27 января санкции с «Русала» были сняты (см. “Ъ” от 29 января). По данным ОАО РЖД, экспорт алюминия в январе—августе вырос на 4,5% к уровню прошлого года, импорт глинозема — на 3,2%. Согласно отчетности «Русала» за первое полугодие, продажи алюминия выросли на 13,2%, до 1,98 млн тонн. При этом финансовые результаты компании за полугодие ухудшились на фоне низких цен на алюминий: чистая прибыль упала на 34%, до $625 млн. В ОАО РЖД оперативных комментариев не дали.

Обновление. После выхода публикации в «Русале» заявили, что «никакой льготы на перевозку алюминия железнодорожным транспортом никогда не существовало». «Более того, тарифы на данный вид груза являются одними из наиболее высоких»,— подчеркнули в компании.— При этом, в течение нескольких лет ОАО РЖД, реализуя свое право на применение надбавок к действующим тарифам, устанавливало повышающий коэффициент на перевозку ряда грузов, в том числе алюминия, в экспортном направлении.

«Основанием для этого в соответствии с действовавшими нормативными документами служил дефицит пропускных способностей, хотя на практике так называемая экспортная надбавка применялась в том числе для направлений, где никакого дефицита не было. Летом 2018 года ОАО РЖД лишилось права на установление надбавок и теперь может предоставлять только скидки,— отметили в ''Русале''.— С 1 января 2019 года решением ФАС России в Прейскурант 10-01 был введен повышающий коэффициент 1,08 на перевозку грузов в экспортном направлении. При этом, учитывая и без того высокие тарифы на перевозку отдельных грузов, регулятор счел правильным сделать исключение для продукции нефтяной промышленности, а также алюминия и его сплавов. В момент принятия данного решения среднегодовая стоимость алюминия составляла порядка $2100 за тонну. На сегодняшний день она колеблется вокруг отметки в $1750, таким образом, введение повышающего коэффициента в этих условиях не является оправданным. Кроме того, необходимо отметить, что финансовый план и инвестиционная программа ОАО РЖД на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия».

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин