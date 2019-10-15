Железная дорога свела план с фактом

ОАО РЖД признало падение погрузки по итогам 2019 года: в скорректированном финплане прогнозируется ее сокращение на 0,5%, до 1283,6 млн тонн. Это более точно отвечает реальному положению дел, чем прежние прогнозы, подразумевающие рост, полагают аналитики. Но далее монополия прогнозирует гораздо более оптимистичную динамику погрузки, которая будет расти по всем грузам, кроме нефтяных, в 2020–2022 годах, да и те падать будут только в 2020 году и незначительно. Эксперты считают подобные прогнозы слишком радужными.

ОАО РЖД скорректировало финансовый план на 2019 и 2020–2022 годы и направило финальную версию в Минтранс (“Ъ” видел текст документа).

Главная новость доработанного пакета корректив — отрицательная динамика погрузки по итогам 2019 года. В предыдущих предложениях по корректировке она все еще была положительной, хотя темпы роста были в десять раз ниже, чем было заложено в долгосрочную программу развития холдинга (ДПР) до 2025 года — 0,155% вместо 1,55% (см. “Ъ” от 3 октября). Теперь же план предусматривает сокращение погрузки на 0,5% к уровню 2018 года, или недогруз 6 млн тонн относительно прошлого года и 25,5 млн тонн относительно плана.

В ОАО РЖД оперативных комментариев не дали. В Минтрансе пояснили, что в соответствии с уточненной версией финплана, направленной монополией в его адрес, в 2019 году прогнозируется снижение уровня погрузки примерно на 0,5%. «Это вызвано неблагоприятной экспортной конъюнктурой на рынках угля и металла, а также рядом других факторов»,— поясняют в министерстве, отмечая, что в результате уточнения показателей 2019 года чистая прибыль ОАО РЖД сохранена на прежнем уровне. На 2020-2022 годы прогноз погрузки в целом не изменен.

ОАО РЖД связывает эти потери с макроэкономическими факторами — в первую очередь замедления роста мирового ВВП и неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка металлов, кокса, энергетического и коксующегося угля.

Фактическая погрузка за девять месяцев сократилась к тому же периоду 2018 года на 0,9%, при этом росла в сентябре, а по итогам октября, сообщил во вторник замгендиректора ОАО РЖД Павел Иванов, планируется рост в пределах 2%.

Погрузка угля по итогам 2019 года должна вырасти на 0,2% до 375,7 млн тонн, сократившись во внутрироссийском сообщении на 2,6%, но увеличившись на ту же долю в экспортном. Причина сокращения внутренних поставок — снижение потребления электроэнергии на фоне теплой погоды и переключения нагрузки с ТЭС на ГЭС. Надежды на рост опираются на прогнозы увеличения добычи угля при росте спроса со стороны зарубежных потребителей, в том числе Германии, Японии и Белоруссии, а также наращивании мощностей по перевалке угля: пуск третьей очереди «Порта Восточный» и терминала ОТЭКО в Тамани.

Перевозки нефтегрузов продолжат падать под влиянием подключения Комсомольского НПЗ к нефтепроводу ВСТО-2 и ограничений на импорт в Казахстане. По итогам года поставки упадут на 2%, до 231,6 млн тонн. Заметно, на 6,3%, до 73,2 млн тонн, упадет погрузка черных металлов — прежде всего за счет снижения отгрузки на экспорт на 17,5%. Основные факторы этого снижения — ухудшение мировой конъюнктуры, замедление темпов роста экономик Китая и Турции, протекционизм в США, а также внеплановые работы на ряде крупных меткомбинатов, в том числе НЛМК, ММК и «Уральской стали», затяжной плановый ремонт на НЛМК (см. “Ъ” от 16 октября). При этом поставки на внутренний рынок растут — на 2,6 млн тонн, до 44,6 млн тонн на фоне повышенного спроса на прокат со стороны строительного сектора, автопрома и трубных заводов. Растут и перевозки руд — на 2% к 2018 году, до 139,2 млн тонн. Никуда не делся и обвал погрузки зерна — по году ожидается спад на 17,9%, до 24,4 млн тонн при падении экспорта на 25,7%, до 12,8 млн тонн, упадут перевозки лесных грузов на 8%, до 42,1 млн тонн.

Рост будут демонстрировать строительные грузы, погрузка которых падала в первом полугодии, но потом, подкрепленная госзаказами, в том числе по проекту «Безопасные и качественные автодороги», вернулась к росту.

По итогам года ожидается рост на 1,4%, до 195,6 млн тонн. Также ожидается увеличение перевозок химических и минеральных удобрений (на 3,3%, до 61,1 млн тонн) и контейнерных грузов (на 11%). В экспортном сообщении, говорится в документе, основной прирост контейнерных перевозок обеспечивается за счет лесных грузов, что, в свою очередь, связано с увеличением спроса в Китае, вызванном в том числе субсидиями Пекина на железнодорожные контейнерные перевозки.

При этом за горизонтом 2019 года в финплане просматривается оптимизм. Погрузка будет расти — на 2,5% в 2020-м, 2,3% в 2030-м и на 2,7% в 2022 году. Прирост погрузки угля и черных металлов не будет опускаться ниже 3%, по нефтегрузам при плановом падении на 0,4% в 2020 году ожидается рост в пределах 1% в 2021–2022 годах. Погрузка лесных грузов восстановится уже с 2020 года с приростом 3,8%, который будет увеличиваться, а хлебные грузы скакнут в следующем году на 9,9% — правда, потом прирост будет близок к нулю. Наиболее резкий, хотя и уступающий сегодняшнему, рост прогнозируется в сегменте контейнерных перевозок: 6,1–6,4% в год.

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин полагает, что новый прогноз на 2019 год «приближен к реальному». «2020 год также лучше планировать исходя из пессимистического прогноза»,— уверен он. Эксперт замечает, что дополнительным источником грузовой базы для ОАО РЖД может быть отказ от логистического контроля, который ежегодно лишает монополию более 5 млн тонн грузов, а «в условиях волатильности добровольно отказываться от таких объемов неправильно».

Наталья Скорлыгина