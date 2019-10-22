Эскроу-счета отразились в новостройках

Аналитики фиксируют рост цен на квартиры в Екатеринбурге в новостройках: по данным ЦИАН, с начала года они выросли на 10%, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН) — на 4,2%.Застройщики подтверждают тенденцию и связывают ее с переходом на проектное финансирование и высоким спросом. По их прогнозам, следующий скачок цен ожидается после ухода малых и средних предприятий, не приспособившихся к новой реальности.



По данным ЦИАН, средняя стоимость нового жилья в Екатеринбурге составила 73,4 тыс. руб. за 1 кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%. В УПН сообщили, что за девять месяцев цены на первичное жилье выросли на 4,2%. «Значительный прирост дал 2018 год и начало этого года. Тогда на рынке сказался переход на проектное финансирование, рост ставок по ипотеке и ряд других факторов. Для дальнейшего повышения цен причин нет, так как на рынке большое количество предложений, а спрос находится в состоянии стагнации»,— считает руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. По его данным, за третий квартал рост цен на квартиры в новостройках составил менее 1%. Гендиректор агентства недвижимости «Атом» Данил Кузнецов сообщил, что за девять месяцев средняя цена 1 кв. м по всем объектам выросла на 5%, по ряду новостроек повышение достигало 10%. Он добавил, что до конца года рост средней цены ожидается в пределах 1–2%.

С 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования: застройщик должен завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья переведут деньги. Компания сможет получить средства только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на возведение объектов по специальным процентным ставкам.

Застройщики подтверждают тренд на повышение цен жилой недвижимости. «Ежегодно расходы на строительство повышаются на 10% — сюда входят строительные материалы, оплата услуг генподрядчика, высокий спрос и другие издержки. В этом году к ним добавились затраты при переходе на эскроу-счета»,— сообщил гендиректор Prinzip Геннадий Черных. «Переход на эскроу-счета только вступил в силу, и основные игроки вынуждены закладывать расходы на переход на проектное финансирование в стоимость жилья. Однако эти факторы имеют временный характер, поэтому в следующем году цены могут снизиться»,— предположил исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

Глава строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков отметил, что помимо перехода на эскроу-счета на ценообразование новостроек в Екатеринбурге повлияло «нерациональное поведение мэрии при выдаче разрешений на строительство». «Разрешения стали выдавать реже. По словам чиновников, это происходит, потому что они уже выдали разрешения на 30 млн кв. м жилья. По нашей информации, их получили не более десятка застройщиков, которые не смогут обеспечить планы по вводу жилья по 3 млн кв. м в год. Остальные застройщики останутся за бортом строительства»,— пояснил господин Коньков. По его словам, на цены существенно влияют высокие тарифы на техприсоединение новостроек к инженерным сетям. В Челябинске за это платят в два раза меньше, пояснил он. По прогнозам господина Конькова, следующий скачок цен произойдет после ухода с рынка застройщиков, не сумевших перейти на новые законодательные правила.

По данным Центробанка, на конец сентября в Свердловской области открыто 744 эскроу-счетов на общую сумму 1,5 млрд руб., также застройщики оформили 19 кредитных договоров на 10,7 млрд руб. для финансирования своих проектов. Управление Росреестра Свердловской области зарегистрировало за девять месяцев 2019 года порядка 18,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). «За аналогичный период прошлого года этот показатель составил порядка 15 тыс. ДДУ, что на 23% меньше сегодняшних данных. Количество договоров, заключенных с привлечением кредитных средств, выросло на 12% и составило более 3,5 тыс. (в 2018 году — 3,1 тыс. договоров)»,— сообщили в пресс-службе Росреестра.

Дарья Соколова