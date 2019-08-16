Сбербанк недосчитался эскроу

Уральский банк Сбербанка обвинил застройщиков в нежелании переходить на эскроу-счета и в действиях, которые вызвали рост цен на недвижимость. Банкиры опасаются, что это вызовет дефицит средств в проектах долевого строительства. Участники рынка указывают в качестве причин роста цен — повышение НДС и стоимости строительных материалов. Эксперты прогнозируют, что в результате перехода на эскроу-счета свои позиции сохранят только крупные компании, а хуже всего ситуация будет складываться в городах с низким спросом на жилье.



О нежелании застройщиков переходить на эскроу-счета сообщил в четверг на заседании правительства Свердловской области и.о. председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик. «Инфраструктура для перехода на проектное финансирование уже создана, а эскроу-счета практически не введены. На середину августа 30% застройщиков области открыли 162 спецсчета»,— сообщил он. Для того, чтобы избежать формата проектного финансирования, «застройщики активно осваивают новые участки, доводят максимальное количество объектов до нужной стадии»,— рассказал господин Волчик.

Банкир связал повышение цен на жилье на 10% с тем, что перед законодательными поправками застройщики «разогрели рынок информационными сообщениями и маркетинговыми кампаниями». «Рост цен до 72 тыс. руб. за кв.м привел к уравниванию стоимости первичного и вторичного жилья. Из-за этого клиенты, которые финансировали стройку по ДДУ (договор долевого участия), предпочитают покупать готовое жилье. В итоге застройщики, рассчитывая на средства дольщиков, в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом этих денег»,— заключил господин Волчик. По данным Уральского банка Сбербанка, сегодня средства дольщиков, необходимые к замещению при переходе на проектное финансирование в регионе, составляют 32,5 млрд руб.

С 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования: застройщик должен завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья переведут деньги. Компания сможет получить средства только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на возведение объектов по специальным процентным ставкам.

Участники рынка не согласны с утверждениями банкира. «Обвинять строителей, что они искусственно загнали цены,— неправильно. Никто цены не взвинчивал. Никто и не анализировал, насколько возросла стоимость всех составляющих процессов строительства за это время»,— считает генеральный директор группы ЛСР на Урале Владимир Крицкий. По его словам, жилье дорожает у всех компаний по объективным причинам. В частности, увеличение объемов потребления строительных материалов и рост НДС. По мнению господина Крицкого, неучет этих факторов приводит к системной ошибке, из-за которой нельзя делать долгосрочные прогнозы. «Цена выросла, но сказать, что строители стали получать сверхприбыль я не могу. Доходность не увеличилась»,— утверждает он. По его прогнозам, удержать позиции на рынке смогут «крупные компании, которые имеют достаточные финансовые ресурсы».

Об отсутствии тенденции роста цен также заявил исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников. По его словам, не менее 95% екатеринбургских компаний-застройщиков готовы к переходу на эскроу-счета. «Никаких массовых уходов с рынка и банкротств мы не ждем»,— заверил господин Трапезников. Он полагает, что трудности с переходом на эскроу-счета испытают рынки малых городов и городов со слабым спросом и недостаточной рентабельностью. Например, Нижний Тагил, районные центры, а также города Курганской и Челябинской областей. «Их рентабельность находится в пороговой зоне: 10% и менее. Для рынков, где рентабельность критична и заведомо менее 10–15%, переход на эскроу-счета может стать тяжелым испытанием. Потому что банки по формальным характеристикам проекты с такой рентабельностью и такими рисками финансировать не смогут в силу собственных нормативов»,— пояснил Вячеслав Трапезников, добавив, что окончательный переход на эскроу-счета займет не менее трех лет.

Анастасия Реутова, Дарья Соколова