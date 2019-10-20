Девелоперы подняли цены на жилье в Екатеринбурге на 2% за месяц

В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Тенденцию роста стоимости квартир на первичном рынке аналитики видят во всех крупных города России. Серьезнее всего первичное жилье подорожало в Челябинске — на 9% по отношению к сентябрю (до 47,6 тыс. руб. кв. м) и в Уфе — на 6%, новостройки продаются в среднем по 79 тыс. руб. кв. м. В Москве рынок первичной недвижимости сейчас намного более спокоен, чем в регионах. Согласно расчетам ЦИАН, в октябре цены снизились на 0,5%, до 190 тыс. руб. кв. м.

Аналитики «Авито Недвижимость» связывают продолжающийся рост цен на жилье в постепенным переходом отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Согласно их данным с момента вступления в силу законодательных изменений в июле прошлого года новостройки в России подорожали в среднем на 3,3%, до 72,9 тыс. руб. кв. м в год. В «Авито Недвижимость» не исключают, что в ноябре на первичном рынке произойдет еще одна волна повышения цен.

Подробнее о прогнозах аналитиков, читайте в материале «Застройщики сделали надбавку»