На строителей наступает школьная пора

Застройщики Екатеринбурга заявили о нехватке земельных участков под жилищное строительство и прекращении выдачи разрешений на проекты планировки со стороны администрации Екатеринбурга. Сложившуюся ситуацию они объясняют желанием администрации обеспечить районы с новостройками социальными объектами, в первую очередь школами. Однако контракты на строительство школ часто бывают убыточными для компаний, отмечают участники рынка. В мэрии Екатеринбурга обещали предоставить комментарий позже.



О нехватке земельных участков и прекращении выдачи разрешений на проекты планировки со стороны администрации Екатеринбурга журналистам рассказал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. «Город сказал застройщикам, что у нас выдано разрешений на 30 млн кв.м, и нам этого хватит на ближайшее десятилетие»,— отметил он. Однако с мнением горадминистрации застройщик не согласен: «Это у “Реновы” в Академическом много земли, а есть остальные крупные застройщики, и если мы сейчас не начнем приобретать землю, нам в 2021 году будет нечего строить». Проблема, по его словам, коснулась многих и «строить нечего будет уже завтра». К тому же, по словам господина Ананьева, ничего не известно об аукционах по продаже земли, которые бы проводились для нужд застройщиков.

Динамика рассмотрения документов и принятия решений по разработке и утверждению градостроительной документации находится на крайне низком уровне, соглашается исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников. «Чтобы посчитать количество утвержденных проектов и разрешений на разработку проектов, выданных с октября прошлого года, хватит пальцев двух рук. Несколько месяцев назад это вызывало беспокойство, сейчас это вызывает тревогу»,— констатирует он. Впрочем, не все застройщики обеспокоены такой проблемой — в «Форум-Групп» с ней не сталкивались, заявил гендиректор компании Сергей Воробьев.

В мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

По данным регионального министерства строительства, в Екатеринбурге в 2018 году сдано в эксплуатацию 1,1 млн кв.м жилья, что на 7% больше, чем в 2017 году. Сейчас в области насчитывается 199 проектов долевого строительства. Обязательный переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов не коснется 106 из них. Продолжить строительство по-старому смогут компании, у которых строительная готовность объекта на 1 июля составит не менее 30% и не менее 10% квартир будет продано.

Ситуация, полагают застройщики, связана с желанием администрации «синхронизировать новое строительство с обеспечением новыми социальными объектами, в первую очередь школами». Однако, уточнил господин Трапезников, «если дефицит школ есть в Академическом, это не значит, что он есть везде». «Есть точечные острые моменты: у нас порядка 150 школ в городе, и 30 первых классов набирают в единицы (подобная ситуация была в двух школах Академического.— “Ъ-Урал”)»,— пояснил он. По его словам, застройщики ведут переговоры с главой города и надеются, что «шлюзы откроются» в ближайшие дни. Валерий Ананьев уточнил, что власти города испытывают трудности с поиском подрядчиков для строительства школ, потому что контракты нередко убыточны для компаний. «А школ надо строить гораздо больше, чем на это есть средств в бюджете города и области»,— подчеркнул он. Для решения проблемы он предлагает два варианта: включить проекты школ в федеральную программу и получать 90% средств на строительство в федеральном бюджете и 10% — в областном или строить их по принципу государственно-частного партнерства.

По прогнозам мэрии Екатеринбурга, к 2025 году потребность в ученических местах будет составлять 223 тыс., а школы смогут вместить только 174 тыс. человек. Пиковая нагрузка в детских садах ожидается в 2022 году, в школах — к 2031–2032 годам. Для решения проблемы городские власти к 2025 году планируют построить 27 детских садов и 22 школы. На это необходимо 30–40 млрд руб. из областного и федерального бюджетов. Помимо этого, в начале августа глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал разработку «тепловой карты» размещения школ и детских садов до 2025 года в 57 микрорайонах города. Участники рынка тогда отметили, что в городе непропорционально распределяется население, которое нуждается в получении мест в школах и детских садах: семьи, у которых уже есть маленькие дети либо скоро появятся, едут в новые районы, так как эти объекты более привлекательны для покупки.

Анна Лапина