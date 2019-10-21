Прорыв дамбы разбирают по виновникам

В Красноярске арестованы трое сотрудников золотодобывающей компании, которая проводила работы в месте прорыва дамбы, где погибли 15 человек. В рамках уголовного делу задержали совладельца холдинга «Сибзолото» и входящей в него компании «Сисима», а также начальника и мастера горного участка. Официально их имена не называются, но, по данным СМИ, это Максим Ковальков, Андрей Еганов и Евгений Александров соответственно. Господин Еганов в суде признал свою вину.

Следствие считает, что дамбу построили без каких-либо разрешительных документов, а у проводившего работы горного мастера нет специального образования. Что местные жители говорят об этих компаниях? Депутат Щетинкинского сельсовета Сергей Лукаш рассказал “Ъ FM”, что условия труда там были ужасные, а сейчас другие артели тех же организаций продолжают работу: «Где-то лет 10-15 они здесь работают уже. Зарплата была совсем маленькая. Там грязь, холод, греться, сушиться тоже негде было. Условия там очень плохие. 12 часов работаешь, 12 отдыхаешь, выходных нет никаких. Два-три месяца работаешь, месяц отдыхаешь. Никто не контролировал это все. Они сами по себе, там закрытая зона, доступа туда нет. Им дали штраф, но что это такое для такой организации? Они миллиардами крутят».

Катастрофа произошла в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Примерно четырехметровая волна одну за другой снесла пять дамб, построенных каскадом. В итоге потоки разрушили два временных общежития, где находились рабочие. Местные власти заявляют, что вовсе не знали о существовании дамбы. В Ростехнадзоре сообщили, что эта плотина была временной и на нее не было сделано проектной документации. Более того, дамбу якобы построили кустарным способом со множеством нарушений. В Росприроднадзоре заявили, что намерены проверить все золотодобывающие компании России, чтобы выяснить, соблюдают ли организации лицензионные условия.

Как местные власти могли не знать о существовании дамбы? Эксперт в области промышленной безопасности, президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко полагает, что без коррупции не обошлось: «Как можно не заметить 15-метровую плотину, я не понимаю. Другое дело, если бы это была дикая артель, нигде не зарегистрированная — но здесь серьезная компания, имеющая лицензию на разработку месторождения и прочее. А раз она имеет лицензию, значит, есть лицензионные требования, есть проект обустройства этого месторождения, по крайней мере, должен быть. И это контролируется в том числе государственными органами: предприятие воздействует на окружающую среду, тем более горнодобывающее. У надзирающего за экологией или любого другого органа один из первых вопросов, который должен возникнуть: вы откуда воду берете и куда ее отвозите? Возникла какая-то странная ситуация всеобщего замалчивания либо согласия с тем, что попозже все это сделают.

Здесь однозначно виновато руководство предприятия, закон возлагает ответственность в подобных случаях на него.

Это действительно так — ты эксплуатируешь опасный объект, будь добр, отвечай за его безопасность. Но и надзорные органы в стороне оставлять нельзя, они упустили это из виду».

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Район поиска пропавших без вести после прорыва дамб в Красноярском крае увеличили, в операции участвуют 300 спасателей, в том числе кинологи и водолазы, несколько судов и вертолет. Пропавшими без вести числятся пять человек. Данные о пострадавших поступают разные: холдинг «Сибзолото» сообщает о 44, а местный Минздрав о 27.

глеб силко