Дамба не удержала реку Сейба

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15 человек. Судьба еще 13 неизвестна, сообщили в МЧС. Ночью в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение плотины на золотодобывающей артели. Потоки воды фактически смыли два временных общежития, где могли находиться до 80 рабочих. Предварительная причина — износ тела плотины. Она принадлежит холдингу « Сибзолото», одному из крупнейших в регионе.

Следователи прорабатывают еще одну версию. По их мнению, дамба могла разрушиться из-за схода воды с гор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Последствия прорыва плотины ликвидируют около 300 человек. Telegram-канал Baza связался со свидетелем трагедии. Один из сотрудников прииска Олег Пугачев рассказал, что на рабочий поселок обрушилась волна высотой четыре метра, люди не успевали спасаться и просили о помощи: «Услышал шум, темно, света не было — где-то на линии была авария. Слышу, что вода становится все ближе и ближе, ничего не могу понять. Когда увидел то ли волну, то ли еще что, побежал к ближайшим вагончикам поднимать людей. Понял, что что-то неладное происходит. Тех, кто ко мне ближе, разбудил, побежал дальше к поселку. Увидел, что уже по воде понесло общежитие, люди кричали: “Помогите!” Вода была очень высоко. Три больших общежития, одно трехкомнатное, два, по-моему, девятикомнатных. Двое из наших выплыли, одного вытащили и подобрали — живой».

Рабочий поселок находится в труднодоступной местности, около 50 км от города Артемовск. Дамба рядом с Щетинкино была совсем небольшая — ее высота пять метров. Она не справилась с нарастающим потоком воды, заявил “Ъ FM” красноярский журналист Владимир Богомолов: «Это максимально труднодоступное место, туда можно добраться вертолетом, в лучшем случае на машине — дорога займет не меньше восьми часов.

Дамба была техническая — там вымывали золото. Она была совсем небольшая, но речка очень бурная, соответственно, в момент смыва дамбы поток пошел и обрушился на здания, которые называют общежитиями.

На самом деле, это времянки, теплушки, с лавками, на которых спали вахтовики».

На трагедию уже отреагировали в Кремле: Владимир Путин поручил принять все меры для помощи пострадавшим и выяснения причин. В МЧС заявили, что общежития рабочих были построены с нарушениями — они располагались ниже уровня дамбы. А сама плотина не была официально зарегистрирована. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он также отметил, что в ближайшее время пострадавшим и семьям погибших власти выплатят компенсацию. По оценкам страховщиков, сумма составит более 25 млн руб.

Прорыв дамбы зависит от нескольких факторов. Ее могли построить согласно ГОСТ, но не проводить регулярный осмотр, предположил инженер гидротранспортных систем Евгений Шигин: «Строительство регулируется нормативными документами, ГОСТ. Предприятие организовывает замкнутый цикл водоснабжения. Его элементом является пруд-остойник. Дамба не была нигде зарегистрирована, но я бы не стал в связи с этим утверждать, что она построена халтурно. Действительно мог произойти какой-то форс-мажор, например, выпадение чрезмерного количества осадков, или могли быть допущены ошибки при строительстве.

При прорыве дамбы разрушительный эффект складывается не только из ее высоты, но и из разницы высот. Если поселок находился ниже дна этого искусственного водоема, то вода дополнительно разогналась.

Как правило, при проектировании предприятия ведется расчет. Конечно, в процессе эксплуатации может возникнуть потребность в строительстве еще одного такого водоема. Дамба — это одна из его стенок. Возможно, за этой дамбой был недостаточный контроль. За какое-то время стену можно было усилить».

Холдинг «Сибзолото» работал на прииске по лицензии. Как отмечает министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин, в Щетинкино работала входящая в холдинг компания «Сисим». По данным Союза золотодобытчиков России, холдинг «Сибзолото» занимает 15 место по добыче золота в стране и четвертое среди быстрорастущих в отрасли. После обрушения дамбы сайт «Сибзолота» перестал открываться.

Ольга Сергиенко