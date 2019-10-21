«Владычица тьмы» потеснила «Джокера»

Дисневская сказка «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат по итогам уикенда. За первые четыре дня картина заработала больше 700 млн руб. «Владычица тьмы» — это продолжение истории о фее Малефисенте. Фильм снят по мотивам «Спящей красавицы» Братьев Гримм. Главные роли снова сыграли Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Возглавила прокат новая «Малефисента» и в Штатах. А вот в европейских странах, в том числе в Германии и Великобритании, картина заняла второе место, уступив «Джокеру» Тодда Филлипса. По мнению генерального директора российского представительства компании Comscore Романа Исаева, объективных претензий к диснеевскому фильму быть не может, и его успех в российском прокате обоснован:

«“Малифисента” получилась яркой, интересной, красивой, с огромным количеством сказочных персонажей, потрясающей графикой, бесподобной игрой актеров, богатым букетом спецэффектов и всех прочих технологических решений. Планка в 600 млн, которая была взята совершенно спокойно “Малифисентой” на старте, — это очень достойный результат. Думаю, что фильм покажет хорошую динамику и во время второго, и во время третьего уикенда. В конце концов, аудитория соскучилась по большим семейным проектам. “Малифисенту” нельзя упрекнуть в недоработке или в том, что студия не оказывала поддержу в тех странах, где выходила картина. Просто сейчас информационное поле за последние недели было, наверное, настолько перегружено обсуждениями “Джокера”, что для какой-то части аудитории “Малифисента” осталась на втором плане».

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В домашнем прокате «Малефисента» заработала $36 млн за первый уикенд. Это худший результат среди кинопроектов Disney в этом году.

Лилия Галявиева