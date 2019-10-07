Российские зрители отвернулись от отечественных фильмов

Сборы российских фильмов упали на 20%. Прошлый год стал самым успешным для отечественного кино — его касса превысила 11 млрд руб. Из них 3 млрд руб. собрала драма «Движение вверх», более 1 млрд руб. — картины «Лед» и «Полицейский с Рублевки». В этом году показатели на 20% ниже — порядка 9 млрд руб. Рекордсмен — фильм «Т-34» собрал чуть более 2 млрд руб.. На втором месте комедия «Громкая связь», которая заработала около 500 млн руб.

Доля российского кино в прокате снизилась с 30% до 22%, сообщила “Ъ FM” генеральный директор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Мария Вогт: «Ключевые показатели связаны с тем, что было очень сильное проседание в летнем периоде и в третьем квартале. Картины, которые выходили в прокат, не оправдали своих ожиданий. От таких проектов, как вторая часть “Вия”, “Герои”, ждали большего. В прошлом году все-таки летний период спасли комедии, российское кино давало прирост на фоне снижающегося американского рынка. У Голливуда были проекты которые не очень подходили нашему зрителю, поэтому там была негативная динамика. Если говорить об ожиданиях, то, конечно, мы рассчитываем, что показатели в четвертом квартале выправятся, в осенне-зимний сезон продюсеры ставят свои крупные картины».

Прошлый год запомнился также несколькими скандалами. Минкульт переносил премьеры иностранных фильмов, чтобы освободить даты для отечественных картин. Это повлияло на рекордные показатели российского кино, уверен председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: «Сборы российских фильмов в этом году будут немного пониже.

Становится ясно, что какими-то административными методами, запретами, расчистками рынка, другими искусственными способами спрос не поднять.

Здесь уже все зависит от продюсеров и режиссеров: нужно снимать кино, которое интересно зрителю, а не чтобы оно просто было российским и беспокоило политические верхушки страны. Проблема не в том, что “Джокер” лучше, чем “Герои”, а в том, что наш фильм не увлекает зрителя. Это вопрос решения финансовых интересов конкретных фильмов, под которые раздвигаются площадки, это бизнес».

Как «Джокер» стал лидером российского и американского проката в выходные Читать далее

За три недели проката российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» собрал 319 млн руб. При этом на создание сиквела «Вий», в котором снимались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, потратили порядка 3,3 млрд руб.

Александр Рассохин