«Джокер» стал лидером российского и американского проката в выходные

Фильм «Джокер» стал лидером российского проката, собрав более 622 млн руб. и 2 млн зрителей с 3 по 6 октября. В день премьеры лента собрала 113 млн руб., а общие сборы составили 630,4 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.
Пятерка лидеров по сборам в России за прошедший уикенд:
В США «Джокер» за первый уикенд собрал $93,5 млн, сообщает Variety. До него рекордсменом был прошлогодний фильм «Веном», собравший $80 млн.
Напомним, фильм «Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в России 3 октября, а в США — 2 октября. В сентябре лента получила главный приз Венецианского фестиваля — «Золотого льва». При этом фильм вызвал и волну критики.
О причинах противоречивой реакции — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».
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