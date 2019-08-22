Инвесторам подадут такси

Структуры Da Vinci Capital, владеющей 8% агрегатора такси Gett, предложат вложиться в компанию на стадии pre-IPO частным инвесторам с суммами от $25 тыс. Они смогут приобрести акции фонда DVC Drive Tech, привязанные к акциям Gett. Эксперты прогнозируют интерес к продукту, но предупреждают о потенциальных рисках и небольшом размере российского рынка подобных инвестиций.

На платформе для венчурного инвестирования Liqvest появится возможность вложиться в акции агрегатора такси Gett, рассказали “Ъ” в Liqvest. Ее партнером выступит платформа для фондов ITI Funds — портфельная компания Da Vinci Capital. Структуры последней осенью 2018 года приобрели 8% Gett, а позднее вместе с группой Starta Ventures инвестировали в Liqvest.

Основатель Gett Дейв Вайсер сообщил “Ъ”, что сам Gett в этой истории не участвует. В мае господин Вайсер говорил, что до конца 2019 года компания планирует выйти на операционную прибыльность, а в первом квартале 2020 года — провести IPO.

Инвестировать в Gett на стадии pre-IPO предлагается частным инвесторам с небольшими суммами — от $25 тыс. На Liqvest они смогут приобрести акции фонда DVC Drive Tech (управляется Da Vinci Capital), которые привязаны к акциям Gett. Цена акции будет определяться в процессе переговоров с инвесторами, предполагается дисконт от цены при последних инвестиционных раундах Gett, уточнили в Liqvest. При последних сделках Gett оценивался примерно в $1,5 млрд.

Объем доступного для инвесторов пакета в Liqvest не раскрывают. «На первом этапе мы принимаем заявки на объем до нескольких миллионов долларов, впоследствии он может быть увеличен в зависимости от интереса этой категории инвесторов»,— отметили в компании. Сделки будут структурированы в международных юрисдикциях — где именно, Liqvest не уточняет. В России пока нет законодательства для таких операций.

У продукта есть потенциал, считает директор по развитию экосистемы «Сколково—Венчурные инвестиции» Станислав Колесниченко. «Рынок вторичных акций растет безумными темпами. В прошлом году он достиг около $10 млрд в венчурной индустрии. Много фондов и частных лиц ищут сделки с компаниями в pre-IPO-стадиях в Америке и Европе»,— рассуждает он. В привлечении частных инвесторов с небольшим чеком нет проблемы, но «операционно потребуются дополнительные средства для подписания договоров с каждым из тысяч участников», предупреждает эксперт.

Инвестиции по подобной схеме пока не очень распространенный в мире инструмент, возражает управляющий инвестиционным портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. «Привлекаемые инвесторы не являются профессиональными, что, например, в США ограничивает возможности их привлечения, в том числе законодательно»,— отмечает он. По его подсчетам, российские инвесторы—физические лица могут вкладывать $75–150 млн в год. «Если посмотреть весь рынок инвестиций в мире, это, конечно, капля в море»,— констатирует господин Негодяев. Интерес Da Vinci Capital как управляющей компании — в заработке на комиссиях с дохода инвестора, который может достигать 20%, поясняет он.

Вряд ли все потенциальные инвесторы до конца осознают «высочайшие риски», которые принимают, вкладываясь в компании на стадии pre-IPO, да еще и опосредованно — через акции фонда, добавляет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Эту схему некорректно сравнивать с покупкой, скажем, акций Apple через Санкт-Петербургскую биржу. Отдаленно это напоминает покупку пая ETF-фонда, только ко всем рискам ETF вы получаете еще и риск самой компании, которая пока не вышла на биржу»,— рассуждает он. Впрочем, порог входа все-таки достаточно высок, отмечает господин Пахомов, $25 тыс. не та сумма, которую средний гражданин будет готов инвестировать «в такой рисковый актив».

Дмитрий Шестоперов