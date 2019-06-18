МТС смотрит на дорогу

МТС задумалась о полноценном выходе на рынок онлайн-такси, партнерский проект на котором развивала до марта 2018 года. По данным “Ъ”, МТС вместе с материнским холдингом АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучали сделку с агрегатором такси Gett, российский бизнес которого оценивается в сумму до $450–600 млн. Пока наличие синергии между сотовыми операторами и агрегаторами такси не очевидно, рассуждают аналитики.

МТС интересуется выходом на рынок онлайн-заказа такси, рассказали три источника “Ъ” в интернет-отрасли. По словам одного из них, сотовый оператор рассматривал возможность сделки с сервисом Gett по примеру инвестиции в онлайн-гипермаркет Ozon, совершенной в 2014 году МТС и ее материнской АФК «Система», но не дошел до продвинутых переговоров. «Ничего конкретного сейчас нет. Мы смотрим на различные рынки, и все, что комплиментарно нашей стратегии, мы готовы рассматривать безотносительно Gett, но это не значит, что мы на что-то смотрим в моменте»,— сообщил “Ъ” президент МТС Алексей Корня в кулуарах ПМЭФ-2019, отметив, что стратегия МТС заключается в построении экосистемы и выхода в разные цифровые продукты. В АФК от комментариев отказались.

Сервис Gett (ранее GetTaxi) основан в 2010 году. Помимо России работает в США, Израиле и Великобритании. В числе его инвесторов — фонды Vostok New Ventures, Baring Vostok, Access Industries, структуры Da Vinci, автоконцерн Volkswagen Group и Сбербанк. По данным Crunchbase, Gett привлек в ходе десяти раундов инвестиций $813 млн.

МТС не единственная компания, которая интересовалась инвестициями в Gett, возможное партнерство обсуждалось и с Mail.ru Group, сообщил “Ъ” источник, знакомый с акционерами агрегатора. По его словам, Gett не устроила обсуждавшаяся в ходе консультаций с Mail.ru Group оценка российского бизнеса компании в $150 млн, тогда как акционеры сервиса рассчитывали на оценку, сравнимую с американским бизнесом,— $450–600 млн.

Кроме того, Gett обсуждала возможность передачи своего российского бизнеса Сбербанку в счет долга, слышал собеседник “Ъ”. Предполагалось, что это позволит запустить новый функционал в приложении «Сбербанк Онлайн» — кнопку вызова такси, уточнил он. В Mail.ru Group, Сбербанке и в Gett эту информацию не комментируют.

Сама МТС не новичок на рынке такси. В октябре 2017 года оператор запустил сервис «МТС Такси» в партнерстве с агрегатором «Ситимобил», но через полгода закрыл проект, а в апреле 2018 года об инвестициях в «Ситимобил» объявили «МегаФон» и Mail.ru Group (по итогам первого раунда инвестиций приобрели 15% и 17,65% соответственно).

МТС ищет новые точки роста в разных направлениях: в прошлом году она вышла на рынок билетов и киберспорта, купив Ticketland, Ponominalu и Gambit Esports, напоминает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. МТС также вела переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi, писал в апреле РБК. Но такси вряд ли станет для МТС приоритетом, полагает господин Венгранович. «Учитывая позиции Gett, его необходимо активно докапитализировать, при этом сложно будет конкурировать»,— рассуждает он. Рынок уже довольно насыщенный, на нем лидирует «Яндекс.Такси», имеет амбиции «Ситимобил», а МТС явно не будет готова активно инвестировать в завоевание доли, считает аналитик. В то же время какое-то партнерство между Gett и МТС, по его словам, вполне реально, хотя явной синергии с текущим бизнесом мобильного оператора не видно.

Инвесторам будет понятна логика МТС при выходе в сопредельные рынки, когда это не требует больших затрат, полагает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Но инвестировать крупную сумму в стартап на рынке, где МТС не обладает гарантированным конкурентным преимуществом, чревато большими рисками и «у рынка могут возникать вопросы», заключает он.

Владислав Новый