Здоровый образ виски

Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди. Их производство запустила британская Freedrinks Ltd, совладельцем которой он является. Продукт создан для переходящих на здоровый образ жизни потребителей, но эксперты считают, что пользоваться спросом он не будет.

Британская Freedrinks Ltd, совладельцем которой выступает Игорь Сосин, запустила производство безалкогольных напитков со вкусом виски, джина и бренди, рассказал “Ъ” бизнесмен. По его словам, произведенную под брендом Zeo продукцию планируется продавать в России в рознице и заведениях общепита. Это будут преимущественно бары, так как напиток предназначен для коктейлей, пояснил Игорь Сосин. По его словам, помимо России Zeo со вкусом виски, джина и бренди также будет выведен на рынки Англии, Швеции, Норвегии и Германии.

Совладельцем Freedrinks Ltd Игорь Сосин стал в 2012 году, размер принадлежащей ему доли и партнеры по проекту не раскрываются. Господин Сосин — основатель DIY-сети «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI. Также бизнесмен проявлял интерес к компании Famous Amazing Brands (FAB), владеющей марками безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy. В начале 2019 года ее создатели начали поиск стратегических инвесторов. Переговоры велись в том числе с Игорем Сосиным, рассказывал “Ъ” совладелец компании Антон Стрельмаков. Но сделка так и не состоялась.

Инвестиции в производство безалкогольных напитков со вкусом крепкого алкоголя становятся общемировым трендом.

Так, в октябре 2019 года Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Guinnes и другие) приобрела контрольный пакет акций британской Seedlip. Эта компания производит безалкогольные дистиллированные напитки, по вкусу похожие на алкоголь. Seedlip была создана в 2015 году, ее продукция продается более чем в 25 странах, в том числе США, Германии, Италии и Швеции.

Рестораторы с воодушевлением оценивают приход на российский рынок новой категории безалкогольных напитков со вкусом спиртного.

«Рано или поздно это должно было произойти, так как потребительский спрос на безалкогольную продукцию растет»,— отмечает бренд-менеджер White Rabbit Family Евгений Шашин. Для приготовления безалкогольного напитка со вкусом виски или джина используется гидролат — вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья. По словам господина Шашина, это более сложная технология, чем производство традиционного алкоголя, и, соответственно, более дорогостоящая.

Впрочем, директор ЦИФРРА Вадим Дробиз к проекту Игоря Сосина относится скептически. Он полагает, что производство такого рода напитков будет максимально дешевым, так как для него будут использоваться химические элементы. Эксперт уверен, что потребители, переходящие на здоровый образ жизни, не будут употреблять приготовленные на химической основе дешевые напитки, вредные для здоровья. «Производители постоянно пытаются вкладываться в создание новых продуктов, но большинство новинок быстро уходит с рынка ввиду своей невостребованности»,— отмечает господин Дробиз.

Евгений Шашин признает, что коктейль, приготовленный на основе такого напитка, будет стоить столько же, сколько и алкогольный, а впоследствии может стать и дешевле. Для сравнения: бутылка такого напитка от Seedlip стоит £27 ($33), что сопоставимо с ценой бутылки джина. При этом господин Шашин уверен, что в перспективе пяти лет безалкогольные напитки со вкусом крепкого алкоголя займут около 15% продаж московских баров.

Мария Котова, Анатолий Костырев