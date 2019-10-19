Похмелье возможно повернуть назад

В 2024 году на мировой рынок выйдет первый синтетический алкогольный напиток Alcarelle. Как обещают разработчики, Alcarelle «обеспечит потребителю все приятные эффекты, которые дает натуральный алкоголь: расслабление, общительность, веселье, но избавит от негативных: похмелья, головной боли, сухости во рту, агрессии, мрачного настроения и т. п. Однако не все ученые разделяют радость от появления подобного напитка.

Это изобретение вполне в духе времени, когда уже обычным делом стали мясо без мяса (синтетическое мясо, выращенное в пробирке), сигареты без табака (электронные сигареты и вейпы), интеллект без человеческого мозга (искусственный интеллект), не говоря уже о безалкогольных вине и пиве. Вполне вероятно, что выпить алкоголь без собственно алкоголя потребители смогут уже в 2024 году.

Путь к созданию напитка, о котором мечтали многие переживавшие когда-либо состояние похмелья, растянулся на долгие годы.

И он мог бы оказаться еще длиннее, если бы не технический прогресс и неуемная энергия и упорство британца Дэвида Натта, психиатра и специалиста по нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона, который первым подал идею такого изобретения и сам же воплотил ее при поддержке единомышленников.

Еще будучи студентом, в 1983 году, во время лабораторных исследований Дэвид Натт обнаружил вещество, способное обращать вспять процесс опьянения — в своем роде противоядие опьянению. По словам профессора, он тогда изучал влияние алкоголя на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), отвечающие за баланс возбуждения и торможения в нервной системе. В ходе опыта он ввел лабораторным крысам в состоянии алкогольного опьянения вещество, которое блокировало работу рецепторов ГАМК,— то самое «противоядие», и животные сразу отрезвели. Однако этому открытию «искусственного отрезвления» суждено было пролежать на полке долгое время: на трезвых людях его испытывать было нельзя, так как оно могло вызвать сильные судороги, как при алкогольной ломке. Кроме того, сам Натт не видел смысла в «искусственном отрезвлении».

«Какой смысл обращать вспять процесс опьянения, если алкоголь разрушает печень и мозг пьющего?» — задался вопросом Натт.

Тогда он поставил цель найти способ выборочно воздействовать на рецепторы ГАМК — не так как это делает алкоголь, который может ударить сразу по всем рецепторам. Последующие исследования помогли Натту установить, что у человека в разных участках мозга действуют 15% ГАМК, а потом выбрать из них тот конкретный рецептор, который нужно стимулировать, чтобы вызвать состояние опьянения у человека без всяких при этом побочных эффектов опьянения.

В 1990-х и 2000-х годах Дэвид Натт плотно работал с людьми с тяжелыми формами алкогольной зависимости, опубликовал немало научных работ и входил в состав руководства ряда крупных научно-исследовательских организаций, не оставляя работу над своим проектом по созданию безопасной альтернативы алкоголю. При этом он последовательно отстаивал мысль о том, что именно алкоголь является самым сильным и опасным для здоровья наркотиком — опаснее героина, кокаина, табака, метадона и прочего. Он критиковал решение властей Великобритании ужесточить ответственность за употребление и хранение каннабиса, поскольку этот наркотик, по мнению Натта, не так вреден, как алкоголь или табак. В одной из научных работ он даже сравнил вероятность смертельного исхода от употребления экстази и от занятий верховой ездой, сделав вывод, что верховая езда опаснее, чем экстази, так как от наркотика люди умирают гораздо реже.

В конце концов, публичные заявления Натта, пользовавшегося уважением в научных кругах, и его научные работы в подтверждение своей точки зрения переполнили чашу терпения британских властей.

Профессора вынудили уйти с поста главы Консультативного совета по борьбе с наркотиками, действующего при правительстве Великобритании.

Эта мера не обескуражила упрямого профессора, который тут же создал Независимый научный комитет по наркотикам и продолжил продвигать свои идеи при широкой поддержке научных кругов страны. Он также продолжил искать вещества, которые смогли бы правильно воздействовать на рецепторы ГАМК, повторяя механизм действия алкоголя, но только в том, что касается его положительных эффектов.

В 2014 году были начаты работ по созданию синтетического алкоголя, и в 2018 году команда профессора Натта запатентовала свое изобретение, которое получило название Alcarelle. Вещество, состав которого не раскрывается, якобы способно вызывать состояние опьянения без побочных эффектов и вреда для здоровья. По словам разработчиков, чтобы почувствовать приятное опьянение и расслабление, человеку достаточно принять всего несколько микрограммов. Вещество можно добавлять в любые напитки, например соки или коктейли.

В настоящее время, пока команда профессора Натта занимается привлечением инвестиций в свой проект (необходимо около £20 млн), чтобы вывести продукт на рынок, Alcarelle проходит всевозможные проверки на безопасность и качество. Сами разработчики говорят, что уже опробовали свою разработку, чтобы убедиться в эффективности.

По словам создателей, они смешали Alcarelle с соком и выпили, а то ведь как-то «нечестно тратить миллионы фунтов стерлингов на то, что еще неизвестно, даст ли нужный тебе эффект».

Как только разрешение на промышленное производство Alcarelle будет получено — в том, что это произойдет в ближайшее время, его создатели не сомневаются,— на рынке появится сначала его вариант в виде самостоятельного напитка, а потом постепенно наладят его выпуск в виде добавки для любых других напитков и коктейлей. Срок начала реализации профессор Натт называет примерно 2024 год, но, возможно, и раньше. И даже если возникнут какие-то проблемы с привлечением финансирования, упрямый профессор готов воспользоваться краудфандингом — лишь бы приблизить это событие.

Однако не все испытывают такую эйфорию от появления синтетического алкоголя: некоторые ученые хотели бы точно знать, что же «у него внутри». «ГАМК — одни из самых многочисленных нейротрансмиттеров в мозге человека, поэтому необходимо соблюдать крайнюю осторожность при вмешательстве в эту систему,— цитирует The Daily Telegraph Скотта Эдвардса из Центра исследования алкогольной и наркотической зависимости Университета Луизианы.— Усиление активности ГАМК может вызвать помутнение сознания и нарушение двигательных функций со всеми вытекающими социологическими и юридическими последствиями». По его словам, нужно знать точно состав Alcarelle.

«Один из самых опасных моментов приема любого вещества — от модных уличных наркотиков до наполнителя в электронной сигарете — заключается в незнании того, какие именно химические вещества содержатся в конечном составе»,— говорит Эдвардс.

Его точку зрения разделяет глава британской благотворительной организации Drinkaware Элен Хиндал: «Мы настороженно относимся к любому продукту, состав которого нам не сообщают и который якобы воспроизводит так называемые хорошие свойства алкоголя. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать потребителям, какие последствия для их здоровья может иметь употребление данных продуктов, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе».

Алена Миклашевская