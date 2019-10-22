Наркологу объяснили, откуда у него наркотики

Экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная призналась, что ее бывшие коллеги сфабриковали громкое уголовное дело о сбыте наркотиков. Женщина назвала имена полицейских, которые якобы подбросили запрещенные вещества врачу-наркологу Николаю Каклюгину, а также рассказала о заказчиках преступления. Ситуация осложняется тем, что госпожа Разумная сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

Николаю Каклюгину 38 лет, до задержания он жил в Краснодаре и возглавлял региональное отделение организации «Матери против наркотиков». «Николай — кандидат медицинских наук, верующий, православный человек,— рассказывает отец врача Владимир Каклюгин.— Писал статьи, помогал людям как врач, активно занимался общественной деятельностью, деньги его никогда особо не интересовали. Николай активно боролся с сектами, которые якобы занимались реабилитацией наркозависимых».

Нарколог Николай Каклюгин действительно сотрудничал с ультраконсервативным порталом «Русская народная линия». В своих публикациях он утверждал, что Майдан на Украине организовали, среди прочего, религиозные секты — по мнению господина Каклюгина, их представители проникли в Россию и готовят здесь «майдан» под прикрытием антинаркотических центров. В частности, он критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никиту Лушникова, который, по его мнению, связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Врач поучаствовал в создании фильма-расследования о деятельности НАС — его отец отмечает, что он был задержан через некоторое время после его выхода.

«Руководитель одной наркологической клиники пригласила его встретиться в кафе в центре Ростова, чтобы обсудить условия аренды офиса в Краснодаре. Николай летел в Ростов из Омска, опоздал на встречу на два с половиной часа, но она его все равно ждала. Они немного посидели в кафе, а потом она повела его за парк. Там его резко задержала группа захвата»,— рассказывает Владимир Каклюгин. Затем врача перевезли в другой район, где полицейские пригласили понятых и достали из кармана куртки Николая Каклюгина сверток с наркотиками. «В деле нет никакой предыстории, слежки до задержания, записей разговоров. На Николая якобы указал секретный свидетель, поэтому его задержали. Следователи не задавали Николаю вопросов — откуда наркотики, куда собирался сбывать? Экспертиза показала, что на пакете нет его отпечатков пальцев. И впоследствии даже обысков нигде не проводили»,— говорит отец врача.

Николая Каклюгина заключили под стражу, трижды он объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело передали на рассмотрение в центральный аппарат Следственного комитета России. Когда состояние здоровья врача ухудшилось, его перевели в тюремную больницу, при этом поместили в психиатрическое отделение. В марте 2019 года его дело начали рассматривать в суде.

На очередном заседании в четверг, 17 октября, суд по ходатайству адвоката Павла Пешикова приобщил к материалам дела заявление подполковника полиции Наталии Разумной — она рассказала, что дело против врача сфальсифицировали ее бывшие коллеги (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”).

Наталья Разумная — бывший начальник отдела дознания ОП №7 УМВД России по Ростову. В феврале 2019 года против нее возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ), незаконном освобождении от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). Женщина была объявлена в федеральный розыск. Как рассказал “Ъ” адвокат Павел Пешиков, в конце сентября источники в правоохранительных органах передали ему заявление Натальи Разумной, датированное 13 августа 2019 года. В документе госпожа Разумная сообщает, что о заказном характере дела в отношении Николая Каклюгина ей стало известно из личных бесед с начальством и коллегами. В заявлении она перечисляет фамилии правоохранителей, которые, по ее данным, причастны к фальсификации дела. Заказчиком дела, по ее мнению, является лидер НАС Никита Лушников. Бывшая сотрудница МВД также упоминает, что следствие намеренно не требовало проездные документы на имя Каклюгина из аэропортов Ростова-на-Дону и Омска, «поскольку в ином случае было бы сомнительно, что Каклюгин проносил с собой наркотические средства через рамки досмотра двух аэропортов». «Все изложенные мною в заявлении сведения достоверны и однозначно будут подтверждены результатами биллинга и детализацией телефонных соединений»,— заключает экс-полицейский Разумная.

Господин Лушников заявлял СМИ, что не имеет отношения к делу Николая Каклюгина и считает его «нездоровым человеком».

Николай Каклюгин рассказал о документе в суде 3 октября, спустя шесть дней находившуюся в розыске Наталью Разумную задержали и поместили в СИЗО. Адвокат Павел Пешиков ходатайствовал о приобщении заявления к материалам дела и о вызове Натальи Разумной в качестве свидетеля. «Суд принял документ, но в вызове Разумной отказал. Важно, чтобы она в суде подтвердила подлинность документа, но суд просто не хочет разобраться»,— считает адвокат. Он уверен, что документ может сыграть решающую роль при рассмотрении дела в следующей инстанции.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону