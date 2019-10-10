Скрывавшуюся в Грузии экс-полковника полиции задержали в Ростове

В Ростове задержали бывшего начальника отдела дознания полиции Пролетарского района, полковника Наталью Разумную, сообщает donnews.ru.

Как ранее писал ‘‘Ъ-Юг’’, госпожа Разумная с февраля этого года скрывалась от следствия в Грузии и была объявлена в федеральный розыск. Ее подозревают по ст. 159 (мошенничество), 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), 300 (незаконное освобождение от уголовной ответственности) и 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) УК РФ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полковник полиции была уволена из органов в ноябре 2018 года по отрицательным мотивам после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Дарья Голякова