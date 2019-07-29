ГУ ФСИН РФ по Ростовской области опровергло сообщения о голодовке врача-нарколога в СИЗО

Краснодарский врач-нарколог Николай Каклюгин, подозреваемый в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере (ч.4 ст. 228.1 УК и ч.4 ст. 30 УК), начал голодовку в СИЗО. Об этом сообщила группа в соцсети «Вконтакте» в поддержку Николая Каклюгина. Как сказано в публикации группы, подозреваемый требует объективного расследования уголовного дела и оказания квалифицированной медицинской помощи.

В группе во «ВКонтакте» сказано, что Николай Каклюгин был задержан в октябре прошлого года в Ростове по обвинению в хранении наркотических средств. Защита Каклюгина настаивает, что врача подставили из-за его борьбы с подозрительными центрами реабилитации наркозависимых.

В ГУ ФСИН России по Ростовской области “Ъ-Юг” сообщили, что Николай Калюгин содержится в ФКУ СИЗО-3, с момента поступления в учреждение он находится на диспансерном учете в филиале МЧ-14 ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, медицинскую помощь получает в полном объеме. В главке отметили, что при поступлении Николай Калюгин был обследован, осмотрен врачами-специалистами и ему согласно установленному диагнозу назначено лечение, которое он получал в полном объеме. По данным ГУ ФСИН, господин Калюгин отказывался от приема пищи с 11 по 28 января 2019 года. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное, в экстренных мерах медицинского характера и госпитализации он не нуждается. На 29 июля в адрес администрации учреждения заявления об отказе от приема пищи от него не поступало.

София Ткаченко