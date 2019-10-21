Марин Ле Пен идет на штурм Елисейского дворца

В прямом эфире телекомпании LCI глава ультраправого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен заявила о том, что в 2022 году намерена занять пост президента Франции. Таким образом, она стала первым французским политиком, объявившим о своем вступлении в президентскую кампанию. Это важная новость, но отнюдь не сюрприз, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
«Я дважды была кандидатом на президентских выборах, и я готовлюсь стать кандидатом в третий раз,— ответила Марин Ле Пен на вопрос ведущего программы Le Grand Jury и тут же произнесла свою первую предвыборную речь.
«Я хочу, чтобы прекратилась политика, которая сейчас проводится. Я хочу, чтобы было покончено с безработицей, чтобы было покончено с нестабильностью... — сказала она, а затем, постепенно входя в раж, произнесла: — Чтобы прекратилась борьба в защиту нашей культуры и нашей идентичности».
Эта ошибка, впрочем, никому не помешала правильно оценить главный посыл ее заявления: «Да, я хочу быть кандидатом, потому что я хочу, чтобы наши идеи восторжествовали».
Марин Ле Пен уже дважды пыталась завоевать Елисейский дворец. И дважды терпела поражение. В 2012 году она проиграла в первом же туре Франсуа Олланду, набрав только 18% голосов. Пять лет спустя она вышла во второй тур в качестве единственного соперника президента Эмманюэля Макрона, получив в итоге лишь 34,5% голосов против президентских 65,5%.
Французы почти не сомневаются, что в 2022 году Марин Ле Пен также окажется во втором туре. Однако со времен выборов 2017 года произошло много изменений.
Партия находится в наихудшей форме с момента своего основания и едва ли за предстоящие два с половиной года восстановит свои позиции. В еще более печальном положении пребывают социалисты (PS), потерявшие все, что они имели при Франсуа Олланде, в том числе и свою штаб-квартиру в Париже.
Провозглашенный Марин Ле Пен в 2011 году, когда она стала лидером партии, курс на «дедьяволизацию» Национального фронта привел не к его усилению, а к его фактическому исчезновению. Вместо созданной в 47 лет назад Жан-Мари Ле Пеном ультраправой партии появилось объединение с более расплывчатым и менее воинственным названием «Национальное объединение». Понятно, что само это название призвано приглашать союзников к объединению.
Вопрос, следовательно, в том, кого госпоже Ле Пен удастся «объединить».
Правые, таким образом, начали движение в сторону ультраправых. На левом же политическом фланге многие члены Социалистической партии перешли к ультралевым из «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Надо сказать, что этот некогда непримиримый противник Марин Ле Пен, уже во время президентских дебатов 2017-го года, начал с ней соглашаться, пусть и в мелочах. Смыкание позиций ультралевых и ультраправых — феномен в политике известный. Понятно, что объявление о президентских амбициях Жан-Люка Меланшона последует в ближайшее время, но на сегодня есть сомнения, что ему удастся пройти отбор первого тура. А значит, во втором его сторонники могут пополнить ряды как сторонников президента Макрона, так и шеренги «лепенистов».
Объявление Марин Ле Пен о начале президентской кампании никак нельзя назвать сюрпризом. Несколько дней назад, 29 сентября в другой программе «Политическое воскресенье» ведущие беседовали с главой RN по целому кругу вопросов, включающих отношение к исламу, проблемы пенсионной реформы, разделение избирателей и политических сил на сторонников национализма и «мондиализма» (к последним она относит и нынешнего президента Макрона). Однако ее интервью 29 сентября выражало мнение лидера оппозиции. Интервьюеры забыли задать ей главный вопрос, и на последних секундах Марин Ле Пен ушла от ответа, сказав о своих президентских амбициях лишь то, что «всегда готова» и если партия сочтет ее достойной, она не подведет. Вчера ей пришлось дать ответ быстрый и прямой, который показал, что «Национальное объединение» (хотя и без формальных процедур вроде съездов или «праймериз») видит ее лидером будущей президентской гонки.
Вопрос, который задавали себе многие: не выставит ли партия вместо Марин Ле Пен ее племянницу, молодую и блестящую Марион Марешаль-Ле Пен — применительно к 2022 году решён в пользу старой гвардии.
Как бы то ни было, на предстоящих выборах Марин Ле Пен ожидает двойной вызов. Если она проиграет в третий раз, ей вероятно, придется бороться за лидерство в партии. А проигрыш вполне вероятен. Неслучайно первые комментарии на ее выдвижение звучат так: «Лучший подарок президенту Макрону. C таким противником его опять выберут с закрытыми глазами».
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