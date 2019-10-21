Марин Ле Пен идет на штурм Елисейского дворца

В прямом эфире телекомпании LCI глава ультраправого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен заявила о том, что в 2022 году намерена занять пост президента Франции. Таким образом, она стала первым французским политиком, объявившим о своем вступлении в президентскую кампанию. Это важная новость, но отнюдь не сюрприз, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Я дважды была кандидатом на президентских выборах, и я готовлюсь стать кандидатом в третий раз,— ответила Марин Ле Пен на вопрос ведущего программы Le Grand Jury и тут же произнесла свою первую предвыборную речь.

«Я хочу, чтобы прекратилась политика, которая сейчас проводится. Я хочу, чтобы было покончено с безработицей, чтобы было покончено с нестабильностью... — сказала она, а затем, постепенно входя в раж, произнесла: — Чтобы прекратилась борьба в защиту нашей культуры и нашей идентичности».

Эта ошибка, впрочем, никому не помешала правильно оценить главный посыл ее заявления: «Да, я хочу быть кандидатом, потому что я хочу, чтобы наши идеи восторжествовали».

Марин Ле Пен уже дважды пыталась завоевать Елисейский дворец. И дважды терпела поражение. В 2012 году она проиграла в первом же туре Франсуа Олланду, набрав только 18% голосов. Пять лет спустя она вышла во второй тур в качестве единственного соперника президента Эмманюэля Макрона, получив в итоге лишь 34,5% голосов против президентских 65,5%.

Французы почти не сомневаются, что в 2022 году Марин Ле Пен также окажется во втором туре. Однако со времен выборов 2017 года произошло много изменений.

После катастрофы, которую потерпел главный претендент на победу Франсуа Фийон, проигравший, казалось бы, заранее выигранную партию, не могут оправиться «Республиканцы» (LR), оставшиеся и без лидера, и без поддержки.

Партия находится в наихудшей форме с момента своего основания и едва ли за предстоящие два с половиной года восстановит свои позиции. В еще более печальном положении пребывают социалисты (PS), потерявшие все, что они имели при Франсуа Олланде, в том числе и свою штаб-квартиру в Париже.

Провозглашенный Марин Ле Пен в 2011 году, когда она стала лидером партии, курс на «дедьяволизацию» Национального фронта привел не к его усилению, а к его фактическому исчезновению. Вместо созданной в 47 лет назад Жан-Мари Ле Пеном ультраправой партии появилось объединение с более расплывчатым и менее воинственным названием «Национальное объединение». Понятно, что само это название призвано приглашать союзников к объединению.

Вопрос, следовательно, в том, кого госпоже Ле Пен удастся «объединить».

Проведенные в сентябре опросы Odoxa-Dentsu свидетельствуют, что более половины «Республиканцев», потеряв собственного лидера, симпатизируют Марин Ле Пен.

Правые, таким образом, начали движение в сторону ультраправых. На левом же политическом фланге многие члены Социалистической партии перешли к ультралевым из «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Надо сказать, что этот некогда непримиримый противник Марин Ле Пен, уже во время президентских дебатов 2017-го года, начал с ней соглашаться, пусть и в мелочах. Смыкание позиций ультралевых и ультраправых — феномен в политике известный. Понятно, что объявление о президентских амбициях Жан-Люка Меланшона последует в ближайшее время, но на сегодня есть сомнения, что ему удастся пройти отбор первого тура. А значит, во втором его сторонники могут пополнить ряды как сторонников президента Макрона, так и шеренги «лепенистов».

Объявление Марин Ле Пен о начале президентской кампании никак нельзя назвать сюрпризом. Несколько дней назад, 29 сентября в другой программе «Политическое воскресенье» ведущие беседовали с главой RN по целому кругу вопросов, включающих отношение к исламу, проблемы пенсионной реформы, разделение избирателей и политических сил на сторонников национализма и «мондиализма» (к последним она относит и нынешнего президента Макрона). Однако ее интервью 29 сентября выражало мнение лидера оппозиции. Интервьюеры забыли задать ей главный вопрос, и на последних секундах Марин Ле Пен ушла от ответа, сказав о своих президентских амбициях лишь то, что «всегда готова» и если партия сочтет ее достойной, она не подведет. Вчера ей пришлось дать ответ быстрый и прямой, который показал, что «Национальное объединение» (хотя и без формальных процедур вроде съездов или «праймериз») видит ее лидером будущей президентской гонки.

Вопрос, который задавали себе многие: не выставит ли партия вместо Марин Ле Пен ее племянницу, молодую и блестящую Марион Марешаль-Ле Пен — применительно к 2022 году решён в пользу старой гвардии.

Как бы то ни было, на предстоящих выборах Марин Ле Пен ожидает двойной вызов. Если она проиграет в третий раз, ей вероятно, придется бороться за лидерство в партии. А проигрыш вполне вероятен. Неслучайно первые комментарии на ее выдвижение звучат так: «Лучший подарок президенту Макрону. C таким противником его опять выберут с закрытыми глазами».