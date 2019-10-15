«Яндексу» предложили размыть акционеров

У «Яндекса» есть возможность обойти ограничение, заложенное в рассматриваемом Госдумой законопроекте о значимых информационных ресурсах, сообщил в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Интернет-компания, вероятно, будет соответствовать предложенным требованиям об ограничении голосующих прав для иностранцев, если проведет частичное размытие долей акционеров путем выпуска нового класса акций. Увеличению доли российских акционеров также помог бы выкуп акций с рынка, полагают аналитики.

У «Яндекса» есть возможность привести свою структуру в соответствие возможному регулированию об ограничении долей иностранцев в значимых информационных ресурсах, сообщили в отчете (есть у “Ъ”) аналитики BofAML. Для этого понадобится проведение «ограниченного размытия путем создания нового класса акций» — класса C. Сейчас капитал «Яндекса» разделен на акции класса А и класса B. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML. При этом в соответствии с уставом компании акции класса B не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников.

BofAML предлагает решить эту проблему автоматической конвертацией каждой акции класса B при продаже в одну акцию класса А и одну акцию класса C. Каждая из последних получит девять голосов на акцию. Подобные изменения в структуре капитала потребуют одобрения 75% имеющихся акций класса А, указывается в отчете. Параллельно «Яндекс» может начать выкуп акций с рынка — это позволит закрепить новую акционерную структуру, указывает BofAML, отмечая, что у «Яндекса» уже есть на эти цели $1,2 млрд.

Поправки к законам об информации и о персональных данных, вводящие новые обязанности для владельцев значимых информационных ресурсов, в июле внесенные в Госдуму депутатом фракции «Единой России» Антоном Горелкиным, предусматривают ограничение голосующих прав для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов 20% акций или долей в таком сервисе. Автор законопроекта ранее говорил, что поправки направлены в первую очередь на деятельность «Яндекса», которому необходимо будет изменить структуру собственности.

Аналитики BofAML считают высокой вероятность изменения законопроекта, напоминая, что нашумевший «закон Яровой» также серьезно дорабатывался в 2016 году уже на этапе обсуждения. По мнению банка, ограничение, заложенное в поправки, может быть изменено самим господином Горелкиным, предполагавшим однажды установление лимита в диапазоне 20–40%.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать «какие-либо конкретные обсуждения и планы». «Вопрос акционерной структуры — это текущий процесс, рассматривать который мы начали задолго до появления обсуждаемого законопроекта»,— отметили в «Яндексе». Впервые возможные изменения акционерной структуры «Яндекс» анонсировал 22 октября 2018 года на волне слухов о получении доли в компании Сбербанком. Тогда обсуждалась схема, по которой 60% голосующих прав в «Яндексе» передаются в фонд, который будет контролировать основатель компании Аркадий Волож и группа российских топ-менеджеров, писал “Ъ” 31 октября 2018 года.

Опрошенные “Ъ” эксперты и юристы согласны, что законопроект может ожидать существенная доработка. Но и в существующем виде он вряд ли затронет большое количество игроков рынка помимо «Яндекса», полагает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. По его мнению, даже если какие-то компании попадут под ограничения, они с большой долей вероятности смогут придумать вариант обхода — как это произошло с аналогичным законом в сфере СМИ, когда голоса перешли гражданам России, а экономический интерес остался у иностранцев.

В то же время, уточняет советник «Томашевская и партнеры» Роман Янковский, формулировки законопроекта размыты и позволяют отнести к значимым ресурсам «почти все что угодно». Если такая ситуация сохранится, по сути, все будет зависеть от комиссии по иностранным инвестициям, считает эксперт. Он напоминает, что это не первая попытка законодателей ввести ограничения для интернет-компаний, включая «Яндекс». Например, год назад в Госдуму был внесен законопроект, распространяющий ограничения владения СМИ на новостные агрегаторы (также до 20% иностранного владения). С октября прошлого года он остается на рассмотрении.

«Из проекта непонятно, о каких именно информресурсах идет речь, теоретически это могут быть и мобильные приложения»,— указывает партнер юрфирмы NSP Роман Макаров. Нет в документе и конкретного ответа на вопрос, как быть, если число голосов превышает количество акций (например, в случае с акциями класса B). «Неясно, идет ли там речь о количестве любых акций или же голосующих акций и как рассматривать ситуации, когда на одну акцию приходится несколько голосов»,— поясняет юрист. Исходя из этого, сложно предположить, как властями будет воспринята схема, подобная предложенной BofAML.

Владислав Новый, арбитражная группа