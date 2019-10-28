Атака вирусов

Сегодня известно несколько сотен респираторных вирусов помимо гриппа. Но широкая публика сталкивается чаще всего с несколькими вирусами

Самый старый

Аденовирус был выделен еще в 1953 году при операциях на миндалинах и аденоидах у детей. Он циркулирует круглогодично и особенно распространен в детских коллективах. Достаточно подхватить аденовирусную инфекцию одному ребенку, чтобы в течение 10–12 дней волнообразно переболел весь класс.

Самый гриппоподобный

Парагрипп тоже был открыт в середине 50-х в Японии, но затем его еще раз «переоткрыли» в Европе. Его отличительная особенность — сухой лающий кашель и высокая температура. В целом он протекает мягче, чем настоящий грипп. Но, как и последний, может привести к осложнениям в виде ложного крупа или отека гортани, если не проявить должного внимания. По статистике, примерно 20 процентов ОРВИ у взрослых и 30 процентов ОРВИ у детей вызывается парагриппом.

Самый «детский»

Респираторно-синцитиальный вирус — основной виновник инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Это единственный из респираторных вирусов (кроме гриппа), от которого есть вакцина. Но ее применяют в основном к детям, родившимся раньше срока.

Самый «сопливый»

Риновирус — именно он заставляет нас беспрестанно чихать, вытирать нос и сменять за день десяток носовых платков. Само заболевание не столько тяжелое, сколько изнуряющее сильнейшим насморком. Риновирусные инфекции распространены в основном осенью и весной, когда и в природе все течет.

Самый экзотический

Коронавирус был впервые обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии. Переносчиками его предположительно являются верблюды и летучие мыши. В Европу его чаще всего «привозят» туристы, отдыхавшие в странах Среднего Востока.

Самый свежий

Бокавирус был открыт лишь в начале XXI века, так что слышали о нем пока немногие. Хотя по некоторым данным, каждый пятый случай «простуды» вызван именно бокавирусом. Пик заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну. Помимо обычных симптомов ОРВИ — кашель, насморк, температура — он может сопровождаться конъюнктивитом и диареей.

Подготовила Елена Бабичева