Борьба с антипрививочниками перешла в онлайн

В сети развернулась масштабная кампания против антипрививочников. Среди борцов с противниками вакцин — соцсеть «ВКонтакте». Теперь, заходя на страницы сообществ, призывающих своих подписчиков отказаться от вакцинации, всплывает уведомление о том, что в паблике может содержаться недостоверная информация, опасная для здоровья. Также пользователям предлагается изучить материалы Всемирной организации здравоохранения о том, кому и зачем нужно делать прививки. Ранее меры по борьбе с антипрививочниками предпринял также Facebook. Поможет ли это изменить отношение россиян к вакцинации? И оправданы ли опасения противников прививок? Разбирались Яна Пашаева и Лилия Галявиева.

Москвичка Елена уже давно не делает прививки ни себе, ни своим сыновьям. Каждые полгода она пишет отказ от вакцинации, заверяет бумагу у врачей и относит в детский сад. Администрация проявляет лояльность. В отличие от многих антипривовочников, Елена не верит в заговоры фармкомпаний и не отрицает эффективность вакцинации — просто для своей семьи видит в этом больше рисков, чем пользы: «Изначально я не стала делать прививки, потому что считаю, что ребенок родился, и ему нужно самому адаптироваться к этому миру. Потом я побоялась, что сделав прививку, я спровоцирую тем самым. Я знаю, что сама прививка не является причиной болезни, но она может ослабить иммунитет. Поэтому больше боюсь сделать прививку, и потом что-нибудь случится, чем не делать ее».

Елена и многие другие люди, которые сознательно или не очень выбирают жизнь без прививок, регулярно сталкивается с агитацией и от врачей, и из социальных сетей, и с телеэкранов. В этом году мобильные станции, где можно пройти обследование и вакцинацию, установлены во многих парках, рядом с метро — даже в МФЦ. Но для повышения грамотности россиян в вопросах борьбы с эпидемиями все эти меры зачастую неэффективны, уверен директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер: «Государству надо настолько поверить, чтобы отдать в руки судьбу своего ребенка и пойти на прививки.

Почему важно делать прививки – этим сообщением нужно пройти через те сферы, которым люди уже доверяют в большей степени, чем поликлинике или врачу. Родители постоянно ищут советы, взаимодействуют совершенно конкретными группами, пабликами. Это дело как раз некоммерческого сектора





То есть не стоит это делать как рекламную кампанию. Абстракции как раз отталкивают, чем помогают человеку принять ключевое в жизни ребенка решение».

Но если большинство людей все же делают обязательные прививки от кори, ветрянки или, например, гепатита, то сезонной вакцинации от гриппа многие избегают из страха несовместимости. Доктора отмечают, что после прививки действительно возможно незначительное повышение температуры, ломота в теле или покраснение на месте инъекции, но эти симптомы быстро проходят и не несут никакой угрозы, объясняет врач аллерголог-иммунолог, педиатр, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный: «Часто люди без прививки контактируют с простуженными, больными людьми и через день-два заболевают вирусной инфекцией.

Могу точно заявить, что вакцинация от гриппа необходима, она безопасна. Она требуется всем “группам риска”: дети, пожилые люди, беременные, кормящие.

А, в принципе, желательно вообще всем – вы гриппом либо не заболеете, либо перенесете его в легкой форме без осложнений».

В этому году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок одной из десяти глобальных угроз человечеству. Кроме того, в ВОЗ отмечают, что в недалеком будущем мир столкнется с новой пандемией гриппа — вопрос только в том, когда она произойдет и насколько серьезными будут последствия. Минувшей весной Минздрав предложил блокировать сайты и сообщества антипрививочников в социальных сетях, а за публичные призывы к отказу от вакцинации привлекать россиян к административной ответственности. Будет ли он принят — пока неизвестно.