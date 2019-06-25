Демилитаризация: от «молота» до «папамобиля»

Едва ли не с момента своего появления автомобили стали использоваться в армии, и сейчас современные силовые структуры невозможно представить себе без специальных машин. Зачастую техника, создававшаяся для армии, выходит на широкий рынок.

Обычно серийные автомобили заступают на службу, подвергаясь минимальным доработкам. Норма, когда для военных конструкторы разрабатывают специальную технику. И далеко не редкость, когда изначально армейские машины в итоге становятся гражданскими автомобилями. Подобных примеров много во всем мире — от США, Германии и Италии до ЮАР и России.

Hummer H1

Выпуск: 1992–2006 годы Тираж: около 12 тыс. шт. Двигатель: дизельный Коробка передач: автоматическая Привод: полный Цена: в США в 2006 году — от $129,4 тыс.

Самым ярким примером военного автомобиля, вышедшего на гражданский рынок, является Hummer H1. Первые образцы армейского внедорожника High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) появились на службе в 1983 году. Изначально спроектированная по требованиям армии США машина внезапно стала востребованной и среди гражданского населения. Уже в 1992 году марка AM General (дочерняя компания American Motors Corporation) начала выпуск модели Hummer H1 — армейский M998 Humvee был доработан, чтобы получить сертификацию для дорог общего пользования, и минимально облагорожен для повышения комфорта в повседневной эксплуатации. Считается, что Hummer H1, как и вся марка Hummer, появился благодаря Арнольду Шварценеггеру: он первым потребовал выпустить дорожную версию военного внедорожника и активно использовал свой Hummer H1 долгие годы. Покупателям предлагались версии с тремя типами кузова, пятью вариантами моторов и тремя типами автоматической трансмиссии. В 2006 году внедорожник был снят с производства (армейский HMMWV выпускают до сих пор) — всего было сделано 11 818 экземпляров Hummer H1. Сама марка, выпускавшая также модели Hummer H2 и Hummer H3, прекратила существование в 2010 году.

Lamborghini LM002

Выпуск: 1986–1993 годы Тираж: 328 шт. Двигатель: бензиновый Коробка передач: механическая Привод: полный Цена: в США в 1993 году — от $158 тыс.

Фото: Alamy / ТАСС

Удивительно, но первым в своей истории внедорожником итальянский производитель спорткаров также обязан армии США. В 1977 году Lamborghini сделала прототип модели Cheetah, рассчитывая выиграть в конкурсе на создание нового армейского внедорожника. Но в армии США итальянский прототип не оценили — победителем стал проект HMMWV компании AM General. При этом итальянцы не стали забрасывать свои наработки и сначала подготовили заднемоторный прототип LM001 с двигателем V8, а затем и переднемоторный LM002 с мотором V12 — он и стал мелкосерийной моделью. Специально для LM002, который оказался гораздо комфортнее и роскошнее Hummer H1, были разработаны особые покрышки Pirelli Scorpion с двумя видами протектора (универсальные и для песка), а в качестве опции внедорожник можно было оснастить даже судовым двигателем V12. Гражданский Lamborghini LM002 представили в 1986 году, и до снятия с производства в 1993-м компания выпустила 328 экземпляров уникального по меркам марки автомобиля. До 2017 года, когда появился Lamborghini Urus, итальянский бренд не делал больше ни внедорожников, ни кроссоверов.

Jeep Wrangler

Выпуск: 1987 год — н. в. Тираж: производство продолжается Двигатель: бензиновый/дизельный Коробка передач: механическая/автоматическая Привод: полный Цена: в США — от $30,7 тыс. (в России — от 3,54 млн руб.)

Фото: NurPhoto via Getty Images

В 1944 году компания Willys-Overland — один из двух основных производителей армейских внедорожников времен Второй мировой войны — начала работу над моделью CJ (Civilian Jeep, «гражданский Jeep»). Автомобиль оказался весьма популярным, и до 1986 года, когда закончилась история модели, марка выпустила более 1,5 млн экземпляров. В 1986 году на смену Jeep CJ пришел внедорожник Jeep Wrangler, который сейчас выпускается уже в четвертом поколении. Машина сохранила фирменный стиль, подчеркивающий родство с культовым Willys MB, а также отличается высоким уровнем проходимости и многочисленными модификациями — с 2004 года выпускается удлиненная версия, а в 2018 году появился пикап Jeep Gladiator на базе последнего поколения Jeep Wrangler. Внедорожник неоднократно становился обладателем различных автомобильных премий по всему миру, а модель Wrangler считается одной из самых популярных у поклонников тюнинга.

УАЗ «Хантер»

Выпуск: 2003 год — н. в. Тираж: производство продолжается Двигатель: бензиновый Коробка передач: механическая Привод: полный Цена: в России — от 667,8 тыс. руб.

Фото: Эдуард Ломовцев / ТАСС

В 1953 году ГАЗ выпустил преемника легкого внедорожника ГАЗ-67 — модель ГАЗ-69, которая впоследствии была передана на ульяновский завод и выпускалась как УАЗ-69. В 1971 году уже собственными силами УАЗ разработал новый внедорожник с индексом 469 (после обновления в 1985 году вновь был переименован в соответствии с новыми стандартами). Несмотря на новое название, в основе машины лежал все тот же УАЗ-69. Вездеход до сих пор остается на конвейере — выпускаются модификации для российской армии, а также гражданский вариант УАЗ «Хантер». Спрос на машину сохраняется, поскольку конкурентов у модели нет — подобного неприхотливого и проходимого автомобиля не делает сейчас в России ни одна марка. Чтобы сохранить внедорожник, УАЗ сертифицировал его по категории малотоннажных грузовиков N1G, что позволило заводу не устанавливать на автомобиль подушки безопасности, обязательные для легковых машин. При этом ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, обязательные для всех новых автомобилей на российском рынке, «Хантер» все-таки получил. Новое одобрение типа транспортного средства действует до февраля 2022 года, так что ГАЗ-69 под названием УАЗ-2924 (очередной новый индекс модели) готовится встретить на конвейере свое 69-летие.

ГАЗ-2330 «Тигр»

Выпуск: 2005 год — н. в. Тираж: производство продолжается Двигатель: дизельный Коробка передач: механическая Привод: полный Цена: в России — бронированная версия — от 11 млн руб.

Фото: РИА Новости

В 2001 году на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби состоялась премьера армейского автомобиля Tiger HMTV — модель разработали российские специалисты по заказу фирмы из ОАЭ, представлявшей интересы властей Иордании. Несмотря на позитивную оценку проекта, арабская сторона отказалась от его развития (впоследствии на основе прототипов и документации был создан собственный бронеавтомобиль Nimr), и ГАЗ, встретив интерес к новинке со стороны российских силовиков, в 2002 году на автосалоне в Москве представил семейство моделей ГАЗ-2330 «Тигр». Серийное производство машины было налажено в 2005 году на Арзамасском машиностроительном заводе (там же выпускают и БТР, с которым «Тигр» частично унифицирован), а сам внедорожник в различных вариантах используется в российской армии и силовых структурах. Модель представлена в том числе и в гражданском варианте — ГАЗ-233001 «Тигр» отличается небронированным кузовом, отсутствием вооружения и широкими возможностями по персонализации машины. Поскольку на заводе автомобиль выпускают по конкретным заказам, уровень отделки и оснащения каждого «Тигра» может отличаться в зависимости от пожеланий клиента.

Mercedes-Benz G-Class

Выпуск: 1979 год — н. в. Тираж: производство продолжается Двигатель: бензиновый/дизельный Коробка передач: автоматическая Привод: полный Цена: в России — от 9,49 млн руб.

Фото: Bloomberg via Getty Images

Своим появлением модель обязана шаху Ирана Мохаммеду Резе Пехлеви, который заказал Mercedes-Benz разработку армейского внедорожника. На тот момент шах владел 18% акций немецкой марки, поэтому в 1972 году Daimler-Benz совместно с австрийским концерном Steyr-Daimler-Puch начал разработку модели. Уже в 1979 году началось производство автомобиля, причем сразу в армейском и гражданском вариантах. Покупателям были доступны короткая и удлиненная модификация с 3- и 5-дверными закрытыми кузовами, а также короткобазный кабриолет. Для военной и специальной техники выпускались и другие варианты G-Class — пикапы, фургоны, шасси для надстроек. Одним из самых необычных вариантов стал «папамобиль», созданный к визиту Иоанна Павла II в Германию в 1980 году. Внедорожник, выпускавшийся также как Puch G и Peugeot P4, к 2019 году сменил всего два поколения. В 1990 году появился G-Class (463), представляющий собой модернизированный G-Class (460) образца 1979 года, а в 2018 году на рынок вышел новый G-Class (W463). Машина сохранила индекс предшественника, поскольку визуально была максимально приближена к «оригинальной» модели, но при этом отличалась серьезной модернизацией по технической части. Тем не менее выпуск армейского варианта G-Class (461) 1990 года продолжается до сих пор. За свою историю внедорожник получил множество версий, включая спортивные AMG-модификации, гоночные варианты и роскошное исполнение Maybach, и спрос на этот уже достаточно устаревший по современным меркам автомобиль по-прежнему держится на стабильно высоком уровне.

Marauder

Выпуск: 2008 год — н. в. Тираж: производство продолжается (сделано около 300 шт.) Двигатель: дизельный Коробка передач: автоматическая Привод: полный Цена: в ЮАР — от $485 тыс.

Фото: BarcroftMedia / TASS

Южноафриканский внедорожник Marauder по концепции близок к российскому «Тигру». Модель в 2007 году представили на том же шоу IDEX в Абу-Даби как бронированный автомобиль для разведывательных и миротворческих миссий. Выпуском броневика занимается компания Paramount Group, в линейке которой также есть бронеавтомобили Maverick, Mbombe, Matador, отличающиеся габаритами, бронезащитой, вооружением и функциональностью. Marauder доступен в 4- и 6-колесном вариантах, в армейском и гражданском исполнениях. Но в отличие от «Тигра» Marauder даже для «цивилизованной» эксплуатации имеет бронированный кузов, однако вооружение можно установить только на версию для силовых структур. Автомобиль прославился в 2011 году, когда стал героем одного из эпизодов популярного шоу «Top Gear»: в Южной Африке алую бронемашину тестировал Ричард Хаммонд, который наглядно продемонстрировал, что для подобной техники не существует никаких препятствий и проблем на дороге и бездорожье.

Максим Вершинин