«Татнефть» потратит более 570 млрд рублей на создание нефтехимического комплекса

«Татнефть» вложит более 570 млрд руб. в строительство нефтехимического комплекса в Татарстане, заявил в интервью ТАСС глава компании Наиль Маганов. По его словам, первый этап инвестиций оценивается в 70 млрд руб. «В максимальной конфигурации заводы будут перерабатывать более 3 млн тонн нефтехимического сырья и выпускать 32 вида продукции»,— рассказал он.

По словам господина Маганова, сейчас разрабатывается проектная документация. Если строительство одобрят, это позволит создать дополнительно около 4 тыс. рабочих мест. Кроме того, комплекс обеспечит «существенный вклад в увеличение валового внутреннего продукта страны, в том числе за счет синергетического эффекта в смежных — строительной, машиностроительной и других — отраслях», добавил глава «Татнефти».

Ранее стало известно, что до конца года СИБУР планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти. Сумма сделки не называется.

Подробности — в публикации “Ъ” «СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию».