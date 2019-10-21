«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» поставил Минобороны России второй за год комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По требованию ведомства техника прошла контрольные облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Испытания прошли успешно, говорится в пресс-релизе компании.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава»,— сообщает пресс-служба «Алмаз-Антея» (цитата по ТАСС).

19 октября вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о возможности нового контракта с Турцией на поставку С-400. В 2017 году с Турцией был заключен контракт на поставку четырех дивизионов С-400, стоимость составила $2,5 млрд. Россия также планирует поставить комплексы в Индию.