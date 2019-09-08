Россия планирует поставить Индии комплексы С-400 за 18–19 месяцев

Поставки российских зенитных-ракетных систем С-400 Индии будут осуществляться строго по графику, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Изначально планировалось, что после получения аванса поставки займут до пяти лет. Зампредседателя правительства уточнил, что Индия уже внесла аванс.

«Проавансирован (контракт по С-400.— “Ъ”), и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено. Там, по-моему, около 18–19 месяцев»,— сообщил господин Борисов (цитата по ТАСС).

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд. В частности, в 2018 году Индия подписала с РФ крупные контракты на поставку фрегатов проекта 11356, большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, а также систем С-400. Сумма последней сделки составила $5,43 млрд.

О военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».