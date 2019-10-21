Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений. По его мнению, эти процессы могут идти одновременно.

«Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о СНВ. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить»,— сказал господин Шойгу на Пекинском Сяншаньском форуме (цитата по ТАСС).

По его мнению, если в документ нужно внести изменения, то это нужно делать после продления его действия. «Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше»,— сказал глава Минобороны.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году. Россия и США до 2018 года должны были сократить свои ядерные арсеналы. Россия предлагает продлить действие документа на пять лет, в США пока не дали ответа на инициативу. По мнению президента России Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не будет ограничений для гонки вооружений. За продление договора выступает ООН.

Почему — читайте в интервью “Ъ” заместителя генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.