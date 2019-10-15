В ООН выступили за продление российско-американского договора СНВ-3

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу высказалась за продление истекающего в феврале 2021 года Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном.

По ее словам, важно, чтобы «две страны приложили все усилия для продления СНВ-3». «Если стороны позволят ему прекратить свое действие в 2021 году, то впервые с 1970-х годов у двух крупнейших ядерных держав мира не будет никаких ограничений по стратегическим ядерным запасам. А этого бы никому не хотелось»,— заявила она в интервью “Ъ”.

Напомним, согласно подписанному в 2010 году договору СНВ-3, к 5 февраля 2018 года Россия и США должны были сократить свои ядерные арсеналы до следующих показателей: 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок на развернутых носителях. Обе стороны с этим справились. Теперь Россия предлагает США продлить действие СНВ-3 еще на пять лет, однако Вашингтон пока не дает ответа на эту инициативу.

«Многие страны—участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”) сейчас обращаются и к США, и к России, потому что, если они всерьез возьмутся за переговоры по продлению СНВ-3, это станет и очень хорошим жестом в контексте намеченной на 2020 год обзорной конференции ДНЯО. Другие страны—участницы ДНЯО хотят, чтобы договор был продлен. Я думаю, что продление СНВ-3 должно стать одной из наших приоритетных задач на ближайшее время, поэтому генеральный секретарь и озвучивал этот пункт в своих последних обращениях»,— заявила по этому поводу Идзуми Накамицу.

Подробнее читайте в интервью “Ъ”.

Елена Черненко