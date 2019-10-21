Полномочия депутата Владимира Подкорытова досрочно прекратят

Комитет по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Подкорытова. Если проект будет одобрен, его рассмотрят депутаты на пленарном заседании, после чего полномочия господина Подкорытова как депутата будут прекращены.

Напомним, 16 сентября Ленинский суд Перми признал господина Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, преступления депутат совершил в период с 14 января 2014 года по 4 марта 2016 года, являясь одним из акционеров и гендиректором АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». Он умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной зарплаты сотрудников организации и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. Таким образом, злоумышленник не исполнил обязанности налогового агента.

Кроме того, с 5 мая 2017 года по 26 июня 2018 года, зная о задолженности «Уралхиммонтажа» по налогам на сумму более 9 млн руб., господин Подкорытов предпринял меры, направленные на сокрытие более 11,1 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание.

В итоге суд за каждое из преступлений наказал Владимира Подкорытова штрафом по 300 тыс. руб. и путем частичного сложения наказаний назначил штраф в 500 тыс. руб. После того как приговор вступил в законную силу, господин Подкорытов не может оставаться действующим депутатом Законодательного собрания.