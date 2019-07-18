Сокрытие показало

В Перми закончено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Подкорытова. Он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, а также в сокрытии денежных средств, на которые должно быть обращено взыскание. По версии следствия, преступления господин Подкорытов совершил, будучи директором и совладельцем строительной компании АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». В 2016 году Владимир Подкорытов был избран депутатом законодательного собрания по 17-му одномандатному округу.



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере). Об этом сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, речь идет о руководителе АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“», депутате Законодательного собрания Пермского края Владимире Подкорытове.

Как считает следствие, обвиняемый, являясь одним из акционеров общества и его гендиректором, в период с 14 января 2014 года по 4 марта 2016 года умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной зарплаты сотрудников организации и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. Таким образом, он не исполнил обязанности налогового агента. Кроме того, с 5 мая 2017 года по 26 июня 2018 года, зная о задолженности «Уралхиммонтажа» по налогам на сумму более 9 млн руб., господин Подкорытов предпринял меры, направленные на сокрытие более 11,1 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание. По сообщению СКР, уголовное дело в отношении депутата направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“» зарегистрировано в 1996 году. Основной вид деятельности — работы по монтажу строительных конструкций. В 2017 году выручка компании составила 10,513 млн руб., чистый убыток — 92,3 млн руб. В июне-июле этого года по решению ИФНС по Ленинскому району был наложен арест на счета компании. «Уралхиммонтаж» выполнял работы по заказам предприятий группы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «Искра-Энергетика» и других крупных промышленных предприятий.

В 2010 году компания привлекла внимание СМИ после начала корпоративного конфликта между ее акционерами. Четыре акционера АО — Светлана Фурман, Никита Луковников, Сергей Ставров и Андрей Гайворонский, которым принадлежало 30% акций предприятия, пытались добиться судебного решения о проведении внеочередного собрания участников, чтобы ввести своих представителей в органы управления обществом. О результатах рассмотрения спора не сообщалось.

Сейчас акционерами предприятия являются Михаил Залис (38,8%), Галина Подкорытова (17,2%) и Владимир Подкорытов (11,94%). По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Подкорытов был назначен директором предприятия в 2008 году, до этого занимал должность заместителя директора. В настоящее время руководителем АО значится Максим Владимирович Подкорытов. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 20 апреля 2019 года.

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17 (Чусовской муниципальный район и часть Горнозаводского). Господин Подкорытов входит в состав комитета по бюджету.

Стоит отметить, что согласно законодательству уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ может быть прекращено, если лицо, которое его совершило, полностью погасит сумму недоимки, а также все пени и штрафы. При этом данная норма распространяется на лиц, которые совершили преступление впервые.

Дмитрий Астахов