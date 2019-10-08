Приговор в отношении Владимира Подкорытова вступил в силу

Приговор в отношении депутата заксобрания Владимира Подкорытова вступил в силу, сообщили Business Class в Ленинском районном суде. Ни депутат, ни сторона обвинения решение не обжаловали. Теперь на октябрьском пленарном заседании депутат может быть лишен мандата.

Напомним, 16 сентября Ленинский районный суд вынес приговор в отношении господина Подкорытова. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

Как установили следствие и суд, преступления депутат совершил в период с 14 января 2014 года по 4 марта 2016 года, являясь одним из акционеров и гендиректором АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». Он умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной зарплаты сотрудников организации и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. Таким образом, злоумышленник не исполнил обязанности налогового агента.

Кроме того, с 5 мая 2017 года по 26 июня 2018 года, зная о задолженности «Уралхиммонтажа» по налогам на сумму более 9 млн руб., господин Подкорытов предпринял меры, направленные на сокрытие более 11,1 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание.

В результате в отношении него третьим отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. В итоге суд за каждое из преступлений наказал Владимира Подкорытова штрафом по 300 тыс. руб. и путем частичного сложения наказаний назначил штраф в 500 тыс. руб.