Тиньков назвал «жирной точкой в эре криптовалют» проблемы Libra и Gram

Бизнесмен Олег Тиньков считает «жирной точкой в эре криптовалют» проблемы с властями Libra (Facebook) и Gram (Telegram). По его мнению, в ближайшем будущем криптовалюты, блокчейн и смарт-контракты не заменят общественный договор, регулирование и правительство.

«Провал Libra и Ton поставили жирную точку в эре криптовалют. Очевидно, что все умные люди или хотя бы реалисты понимали, что никакая крипта никакие валюты не победит. Нашему поколению, выросшему на лирике Леннона, где он предлагал "помечтать о мире без религий, границ и собственности", жизнь эту блажь давно выбила из головы»,— написал господин Тиньков у себя на странице в Facebook. По его мнению, выросшая на «анархическом интернете» молодежь пока еще верит в идеалы Джона Леннона и Че Гевары.

Бизнесмен объяснил популярность криптовалюты желанием молодежи жить в более свободном мире, верой людей в сказки о возможности быстро разбогатеть, ничего не делая, и действиями мошенников. Ранее господин Тиньков назвал Libra и Gram финансовыми пирамидами.

О попытке SEC заблокировать запуск блокчейн-платформы TON — в публикации “Ъ”.