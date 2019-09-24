Британский парламент выходит на работу

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента. Как заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, парламентарии смогут собраться на заседание «безотлагательно» — уже завтра. Для премьер-министра Бориса Джонсона такое решение суда может обернуться серьезными проблемами: оппозиция уже заявила, что раз он ранее настоял на принятии незаконного решения, то теперь должен уйти в отставку.

Постановление, которое во вторник огласил британский Верховный суд,— ответ на августовское решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента с 10 сентября по 14 октября. Хотя формально премьер это предположение не подтверждал, было ясно: он был намерен отлучить парламентариев от работы, для того чтобы не дать им времени вновь отложить выход Британии из ЕС. Однако все одиннадцать судей Верховного суда признали подобную приостановку работы незаконной. «Решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было неправомерным»,— заявила председатель Верховного суда Бренда Хейл.

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Учитывая, что решение суда могло быть оглашено еще на прошлой неделе, Борис Джонсон заранее предупредил: он вообще не считает, что суд вправе рассматривать политическое решение, принятое премьером и одобренное королевой. Однако в решении суда (.pdf) отмечается, что объявление перерыва в работе парламента было необоснованным и в итоге не позволяет парламенту выполнять свои представительные функции. В этих условиях спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что парламентарии должны собраться «безотлагательно». Ожидается, что депутаты соберутся на заседание уже в среду в 11 утра. Среди первых законодательных инициатив может быть запрет премьер-министру вновь приостанавливать работу Палаты общин.

Cобственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: Слова «лживый» нет в вердикте суда, его можно вывести просто косвенным образом, но там есть слово unlawful — то есть «незаконный», «нелегальный»: совет Джонсона был незаконным. Он может на это сказать: искренне ошибся, я-то считал и считаю, что законный, но суду виднее, я выполняю. Так что, в общем-то, у него есть зона, в которой он может маневрировать, не очень большая. Источник: «"Королеве был дан незаконный совет"»

Борис Джонсон заявил, что правительство выполнит решение Верховного суда. Как отмечает The Guardian, ранее в беседе с журналистами в самолете по пути на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер Великобритании заранее предупредил: уходить в отставку он не собирается независимо от того, какое решение примет суд.

Между тем именно этого сейчас требуют его политические оппоненты. «Я предлагаю Борису Джонсону подумать над своим положением»,— заявил глава лейбористов Джереми Корбин, обвинив премьера в злоупотреблении властью.

«Это впечатляющее решение. Мы хотим вернуться к работе как можно быстрее. Но, говоря честно, я считаю, что Борис Джонсон должен подать в отставку немедленно»,— согласился глава парламентской фракции Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд. «Решение суда подтверждает то, что мы и так знали: Борис Джонсон не подходит на должность премьера. Он дезинформировал королеву и всю страну, он незаконно заставил молчать представителей народа»,— поддержала эту идею и лидер либеральных демократов Джо Суинсон. В своем микроблоге в Twitter она призвала премьера подать в отставку и уступить дорогу чрезвычайному правительству, которое бы воспрепятствовало выходу из ЕС без сделки.

Галина Дудина