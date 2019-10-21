Банки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Анализ переданных портфелей показывает, что средняя сумма долга снижается за счет потребительских кредитов, но в то же время растет доля передаваемых долгов по автокредитам и картам. По прогнозам участников рынка, тенденция сохранится и в следующем году, поскольку рынок агентского взыскания следует за кредитной стратегией банков.

По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб. Это на 83% в количественном и на 10% в денежном выражении выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем темпы роста передач в количестве существенно выросли, а в объеме, наоборот, снизились — тогда год к году они составляли 10% и 37% соответственно.

По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, замедление роста объема передаваемых долгов объясняется тем, что в 2018 году сработал эффект низкой базы — рынок агентского взыскания только начал восстанавливаться после затяжного спада, вызванного экономическим кризисом и, как следствие, сжатием рынка розничного кредитования. «Количество переданных кейсов выросло, поскольку банки стали охотнее отдавать агентствам первичные долги,— добавляет гендиректор "М.Б.А. Финансы" Федор Вахата.— Это связано с необходимостью снижения кредитных рисков и изменениями в работе с долгами в самих банках». При этом рост количества передаваемых кейсов вызвал снижение средней суммы передаваемого в работу долга с 97,6 тыс. до 58,5 тыс. руб.

Вместе с этим произошли существенные изменения в структуре передаваемых в работу коллекторам долгов. Большую долю традиционно составляют потребительские кредиты (pos-кредиты и кредиты наличными), однако по сравнению с прошлым годом она сократилась с 82% до 67%. Доля передаваемых в работу кредитных карт выросла на 5 процентных пунктов, до 14%, автокредитов — на 9,7 процентного пункта, до 17,7%.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, структура агентского портфеля коллекторских агентств прямо пропорционально зависит от структуры кредитов у банков. «Если банки проявляют активность в том или ином сегменте, то через 6–12 месяцев мы видим рост именно этого сегмента в работе агентств»,— поясняет он. «В последний год активно развивались два сегмента: кредитные карты и автокредиты,— отмечает гендиректор НСВ Роман Волосников.— Первые — поскольку в условиях сохраняющихся рисков кредитор имеет возможность менять лимит в зависимости от платежеспособности клиента, вторые — по причине того, что совершить столь крупную покупку без использования кредитных средств не представляется возможным». По мнению замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, увеличение передачи коллекторам автокредитов также скорее всего связано с увеличением автопортфелей кэптивных и специализированных автобанков, которые, в свою очередь, активно используют агентскую схему взыскания.

По прогнозам участников рынка, тенденция по изменению структуры портфеля сохранится по итогам текущего и усилится в следующем году. По мнению господина Мехтиева, всего по итогам 2019 года банки передадут в работу коллекторам около 540–550 млрд руб. просроченной задолженности против 505 млрд руб. годом ранее. «Таким образом, рост объема составит около 7–9%, в количественном выражении увеличение будет порядка 50%,— отмечает он.— Такой перекос в темпах роста связан с сокращением почти в два раза за год средней суммы долга. Основное влияние на нее оказывают потребкредиты, сохраняющие лидерство в портфелях, а именно там произошло резкое снижение просроченной задолженности, связанное с ужесточением требований к качеству кредитов».

Светлана Самусева