Круизный флот заплывает в бюджет

Как выяснил “Ъ”, вице-премьер Юрий Борисов рекомендовал Минпромторгу вновь внести в правительство предложение выделить 105 млрд руб. на программу льготного лизинга судов. Такой подход обсуждался в ходе заседания Морской коллегии. Ранее Минфин отказался включить подобные расходы в бюджет на 2020–2022 годы. Также на Морской коллегии обсуждалось увеличение бюджетных выплат по судовому утилизационному гранту, чтобы стимулировать обновление круизного флота, средний возраст которого составляет 45 лет. Эксперты полагают, что без дополнительной господдержки массовое строительство круизных судов невозможно.

Минтранс, Минпромторг и Российская палата судоходства (РПС) выступили за продление и пролонгацию программы льготного лизинга для строительства круизных пассажирских судов, рассказали “Ъ” собеседники, присутствовавшие на заседании Морской коллегии 18 октября. Речь идет об увеличении сроков лизинга с 18 до 25 лет по ставке 2,5%. Всего на 2020–2022 годы в бюджете на льготный лизинг заложено по 5 млрд руб. в год. При этом Минпромторг заявлял о необходимости значительно увеличить объем программы, до 105 млрд руб. на три года (см. “Ъ” от 18 сентября), однако в бюджет эта идея не попала. По словам источников “Ъ”, в рамках Морской коллегии Юрий Борисов предложил Минпромторгу повторно обратиться в правительство с данным предложением.

Также Минтранс и РПС настаивали на увеличении сумм выплат по судовому утилизационному гранту (выплачивается при заказе в РФ нового судна взамен старого) до 50% от стоимости нового судна и увеличении объема бюджетных средств, выделяемых на него ежегодно (см. “Ъ” от 4 июля). В бюджете на 2020–2022 годы на эту меру заложено по 500 млн руб. в год, а размер гранта для пассажирских судов ограничен 15%. Кроме того, как следует из материалов РПС, палата предлагает разработать меры, направленные на строительство серий круизных судов по госзаказу с последующей передачей в операционный лизинг (бербоут-чартер) судоходным компаниям-туроператорам. Сейчас фактически на такую схему переведено строительство для Московского речного пароходства «Петра Великого» — первого круизного судна, заложенного в постсоветское время (см. “Ъ” от 1 июля). С его учетом на верфях РФ строится четыре круизных судна.

Рост круизного туризма существенно сдерживается изношенностью причалов, старением флота, а также низким уровнем воды на отдельных участках рек, заявил по итогам заседания коллегии вице-премьер Юрий Борисов. Средний возраст эксплуатируемых судов — 45 лет, уточнил вице-премьер. В прошлую навигацию внутренним водным транспортом перевезено более 12 млн пассажиров, из них на туристических маршрутах — почти 300 тыс., рассказал господин Борисов. Выступая на заседании Морской коллегии, глава Росморречфлота Юрий Цветков отметил, что темпы выбытия старого флота превышают ввод нового, в связи с чем для удержания доли рынка на уровне 400 тыс. туристов необходимо строительство не менее 20 современных теплоходов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что без продления сроков программы льготного лизинга до 25 лет и увеличения размера утильгранта с 15% до хотя бы 30–35% (что потребует увеличения объемов финансирования из бюджета как минимум до 2 млрд руб. в год) запустить программу обновления флота и серийного строительства круизных судов на российских верфях невозможно. Он полагает, что целесообразно было бы поддерживать именно серийное строительство уже существующих проектов судов, в том числе с возможным прямым госфинансированием или участием государственных лизинговых компаний и последующей передачей судов в операционный лизинг.

Анастасия Веденеева