Грант прибрежного плавания

Как стало известно “Ъ”, предложения Минэкономики и судоходных компаний по увеличению размера судового утилизационного гранта с 15% до 50% для круизных судов не нашли поддержки в Минпромторге. Там считают, что это приведет к необоснованной утилизации судов. При этом в рамках предложения Минэкономики размер увеличения гранта увязан со ставкой льготного лизинга, которая при небольшом росте гранта может быть снижена с 2,5% до 1%. Эксперты полагают, что в условиях неконкурентоспособных предложений российских верфей объем средств на утильгрант должен быть увеличен в десять раз, до 5 млрд руб.

Судоходные компании выступили за увеличение судового утилизационного гранта для круизных судов, рассказал в кулуарах форума «Реки России» совладелец и гендиректор «Водохода» Ришат Багаутдинов. «Мы для Минэкономики сделали расчеты в зависимости от условий финансирования, продолжительности, стоимости денег и предлагаем увеличить грант в диапазоне от 30% до 50%»,— рассказал он, уточнив, что это консолидированное мнение туроператоров. По его словам, предложение может быть рассмотрено до конца года, и он надеется, что средства будут выделены в 2020 году.

Судовой утилизационный грант, заработавший в 2017 году,— выплата российской судоходной компании при утилизации старого флота и заказе на верфи в РФ нового судна. Субсидию можно получить и в рамках лизинга. При строительстве пассажирских судов возмещается 15% от стоимости нового судна, других — 10%, на рыболовецкие суда и суда технического флота выделяется до 70 млн руб. В 2017 году было выделено 376,1 млн руб. на строительство пяти танкеров, в 2018 году субсидия в размере 636 млн руб. была распределена между четырьмя судами. Объем финансирования на 2019 год — 289,7 млн руб., в 2020 и 2021 годах — по 500 млн руб.

Какой объем средств необходим для увеличения гранта на круизные суда, судоходные компании назвать не берутся, но, по оценкам сообщества, в целом объем гранта должен быть увеличен минимум в десять раз, до 5 млрд руб., с учетом того, что на него сейчас претендуют рыбопромысловые и другие компании.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что уровень текущих судостроительных программ круизных операторов не позволяет организовать серийное производство и снизить стоимость новых судов.

Для поддержки круизного туризма совместно с Минпромторгом и круизными туроператорами министерство прорабатывает вопрос снижения ставки льготного лизинга для круизных операторов с 2,5% до 1% и увеличения размера гранта с 15% до 50% в зависимости от сроков и ставки лизинга. Одним из вариантов может быть сокращение ставки лизинга до 1% на срок до 25 лет и увеличение размера гранта до 30%, поясняют там.

Но в Минпромторге “Ъ” сообщили, что не поддерживают увеличение утильгранта для круизных судов. Расчетов необходимости увеличения в Минпромторг не представлялось, говорят там.

Сегодня на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) строятся два больших круизных лайнера по заказу «Водохода» и Московского речного пароходства, а также два колесных круизных судна «Золотое кольцо» для группы компаний «Гама». Все они идут через программы льготного лизинга кэптивной компании ОСК «Машпромлизинг». При гранте в размере 15%, 15-летнем лизинговом контракте и льготном лизинге в размере 2,5% сроки окупаемости круизных пассажирских судов — более 25 лет, говорят собеседники “Ъ”. Но в Минпромторге считают, что применение льготного лизинга при строительстве круизных судов позволяет туроператорам показывать доходность на 15-летнем горизонте. Увеличение гранта приведет к искусственному росту числа судов, подлежащих утилизации, полагают в министерстве.

В 2019 году для заключения соглашения о грантах обратились две компании — ФГУП «Росморпорт» на строительство двух технических судов и АО «Северречфлот» на два речных пассажирских судна на подводных крыльях. Самих заявлений на предоставление субсидии пока не поступало, пояснили в Минпромторге.

Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев сообщил “Ъ”, что министерство подготовит предложения по объемам финансирования судового утилизационного гранта до конца июля — начала августа. Это завязано на процессе формирования бюджета на следующие три года, пояснил он. По словам господина Рязанцева, Минпромторг в настоящее время формирует финансово-экономическую модель с учетом нескольких вариантов, в том числе возможно объединение двух мер господдержки — судового утилизационного гранта и субсидии российским организациям на погашение процентной ставки по кредитам в отечественных банках на закупку гражданских судов, построенных на российских верфях. При этом процесс слияния двух мер требует тщательной проработки, в том числе с участием нескольких заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообществом, добавил замглавы Минпромторга.

«Сейчас перед нами стоит вопрос: если мы усовершенствуем судовой утильгрант, то станет ли это достаточным стимулом для транспортной компании, чтобы начать обновление судов с учетом того, что, например, стоимость теплоходов, достаточно высокая. Мы пока что анализируем возможный спрос на такой механизм господдержки и если он подтвердится, то мы будем увеличивать объемы финансирования»,— заключил Олег Рязанцев.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что российские верфи в силу отсутствия опыта и серийности строительства круизных судов и зависимости от импортных комплектующих предлагают неконкурентоспособные по сравнению с зарубежными судостроителями сроки и стоимость.

Например, стоимость круизного лайнера «Петр Великий» уже в процессе строительства выросла с 3,2 млрд до 4,2 млрд руб., а сроки увеличились почти на полтора года (подробнее см. “Ъ” от 1 июля), напоминает он. С учетом этого, отмечает эксперт, вопрос увеличения гранта стоит чрезвычайно остро: внутренний и въездной туризм динамично растет, а высокий уровень физического и морального износа круизного флота не позволяет предоставить адекватный по качеству сервис. Дополнительные расходы бюджета при росте утильгранта до 50% стоимости судов могут составить до 5 млрд руб. в 2020 году и до 7 млрд руб. в 2021–2022 годах, рассчитал эксперт.

Анастасия Веденеева