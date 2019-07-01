«Петр Великий» дорожает на плаву

Сроки сдачи первого в постсоветский период круизного лайнера «Петр Великий», строящегося на астраханском заводе «Лотос», перенесены на июль 2020 года. Стоимость судна, согласно допсоглашению между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Московским речным пароходством (МРП), вырастет почти на 1 млрд руб., до 4,2 млрд руб. Но эту сумму пароходство будет погашать в самом конце 15-летнего лизингового контракта либо заключит с ОСК бербоут-чартер.

Как выяснил “Ъ”, Объединенная судостроительная корпорация и Московское речное пароходство (входит в AEON Романа Троценко) заключили дополнительное соглашение к контракту на строительство круизного лайнера «Петр Великий». Стороны договорились о переносе сроков сдачи судна на июль 2020 года, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, цена контракта была увеличена с 3,2 млрд до 4,17 млрд руб. Срок лизингового контракта между «Машпромлизинг» (кэптивная лизинговая компания ОСК) и МРП сохраняется прежним — 15 лет, как и размер платежей, кроме последнего выкупного платежа, который существенно увеличивается. МРП сможет заменить выплату этого платежа на заключение бербоут-чартера (договор фрахтования судна без экипажа) на пять, десять лет и т. д., поясняют источники “Ъ”.

Теперь корпорация решает вопрос, где взять дополнительные средства на достройку лайнера, рассказывают источники “Ъ”. Прорабатываются разные финансовые модели, в том числе докапитализация или привлечение возвратных денежных средств по действующей лизинговой программе.

В ОСК “Ъ” подтвердили факт подписания допсоглашения. В Минпромторге отметили, что корпорация официально за докапитализацией не обращалась.

Круизный лайнер «Петр Великий» стал первым подобным судном, строительство которого в РФ началось в постсоветское время. Предполагается, что он будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России (Волга, Нева, Дон, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, канал имени Москвы, Волго-Донской канал) с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, высота борта — 5,5 м. Пассажировместимость — 310 человек, которые размещаются в 155 каютах различных классов. В марте «Мостурфлот» говорил, что с учетом дорогого проекта, лизинга и «очень высокого класса теплохода» стоимость суток на человека составит 10–15 тыс. руб.

Судно было заложено в августе 2016 года на астраханском судостроительном заводе «Лотос», входящем в ОСК. Планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда техническим проблем, возникших на верфи (см. “Ъ” от 12 апреля и 28 августа 2018 года). В конце мая лайнер был спущен на воду, его готовность в настоящий момент чуть выше 40%. При этом собеседники “Ъ” сомневаются, что судно будет сдано в 2020 году, считая, что в первый рейс оно выйдет не раньше 2021 года.

Источники “Ъ” на рынке считают, что выбранная схема может быть выгодна для всех ее участников. МРП важнее всего быстрая сдача судна, чтобы оно начало приносить выручку, тогда как его получение в собственность — не приоритетная задача. При этом «Машпромлизинг» получает возможность сохранить маржинальность лизинговой сделки.

То, что сроки строительства и первоначальная смета будут значительно превышены, стало ясно достаточно давно, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако если перенос срока сдачи на июль 2020 года является хоть и болезненным, но в целом может быть встроен в планы заказчика (если Московское речное пароходство сможет начать продажи билетов и эксплуатацию в 2020 году), то увеличение стоимости почти на 1 млрд руб. фактически потребовало изменения структуры сделки, отмечает он. Для «Машпромлизинга» наиболее болезненным вопросом является увеличение стоимости контракта, что, вероятнее всего, потребует докапитализации, так как использование других инструментов финансирования для кэптивной лизинговой компании существенно осложнено, считает Михаил Бурмистров. Он также полагает, что бербоут-чартер вместо получения выкупного платежа от заказчика осложняет формирование устойчивой финансовой модели, но с учетом 15-летнего срока лизинга решение этой проблемы можно будет перенести.

Анастасия Веденеева