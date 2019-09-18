Льготный лизинг судов вторгается в бюджет

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг предлагает увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд руб. и построить на эту сумму до 2030 года порядка 500 судов. Сейчас на ближайшую трехлетку уже заложено 15 млрд руб., которые министерство рассчитывает передать не кэптивной компании Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Машпромлизинг», а подведомственной Минтрансу ГТЛК. Росморречфлот сейчас ведет переговоры о заказе по этой программе четырех дноуглубительных судов, которые могут быть построены на астраханском «Лотосе» ОСК.

Минпромторг предлагает увеличить программу льготного лизинга, рассказал “Ъ” источник в министерстве. Сейчас в бюджете на это заложены 15 млрд руб., по 5 млрд руб. на каждый год в 2020–2022 годах. Минпромторг запросил на трехлетку увеличение этой суммы до 105 млрд руб., заявил собеседник “Ъ”: «Мы запросили, ждем реакции: понятно, что такую сумму вряд ли поддержат, будем смотреть». Он уточнил, что, как и в случае с исходными 15 млрд руб., «это будет взнос в ГТЛК, потому что у них коэффициент использования бюджетных средств выше». «Понятно, что невозможно освоить такую сумму прямо сейчас, это будет постепенно,— говорит он.— Но эти деньги возвратные. На эти 105 млрд руб., по нашим расчетам, объем планируемого строительства составит 387 млрд руб., это порядка 500 судов до 2030 года».

Как рассказал замглавы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков на выставке «Нева-2019», агентство сейчас ведет переговоры о возможности в рамках программы льготного лизинга разместить заказ на четыре дноуглубительных судна для работы на внутренних водных путях (ВВП). Заказчиком судов могут стать администрации ВВП. Стоимость одного судна — порядка 1 млрд руб. Исполнителем контракта может стать астраханский судостроительный завод «Лотос», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Заказ может быть размещен в начале 2020 года, уточнил господин Цветков. Ранее в интервью «Ведомостям» глава ГТЛК Сергей Храмагин говорил, что компания разработала программу заказа 100 гражданских судов в 2020–2031 годах, в том числе дноуглубительного флота, и в качестве пилотного проекта будет заказывать в том числе четыре земснаряда.

Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что у корпорации с ГТЛК есть договоренность, что схема работы по льготному лизингу будет такой же, как с «Машпромлизингом» (кэптивная лизинговая компания ОСК). «То, что деньги будут проводиться через компанию, не входящую в группу ОСК, для нас некоторым образом минус,— рассуждает он,— но с другой стороны, мы понимаем, что у ГТЛК есть больше возможностей по привлечению к этому фондированию еще и рыночных денег». По его словам, если решение относительно ГТЛК будет принято, он не исключает, «что пройдут даже какие-то корпоративные сделки, чтобы мы могли быть уверены в том, что схема будет работать ровно так, как мы это показываем Минфину, а именно, возвратный лизинг».

Источники “Ъ” в отрасли удивляются решению Минпромторга передать деньги компании, находящейся в ведении Минтранса, а не корпорации, которую курирует Минпромторг. Сейчас деньги, которые выделяются на льготный лизинг, получает госструктура и направляет их также государственному заказчику (Росморречфлоту в случае с земснарядами), отмечают собеседники “Ъ”. Логичнее было бы, говорит один из них, направить их бизнесу, который построил бы флот, и уже потом просить деньги из бюджета на суда, которые будут использоваться для поддержания работы ВВП.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что экономическая эффективность использования бюджетных средств при их выделении ГТЛК, а не кэптивным структурам крупнейших судостроителей, объективно выше, так как размеры бизнеса позволяют диверсифицировать источники привлечения средств, снизить риски и сократить расходы на бюджетную единицу. Идея загрузки «Лотоса» заказами с использованием бюджетной поддержки через ГТЛК выглядит привлекательной, говорит господин Бурмистров, но требует от ОСК решения целого комплекса задач, включающего модернизацию мощностей, сдачу заказчикам судов, строительство которых не завершено в срок, наращивание и восстановление кадрового потенциала.

Анастасия Веденеева