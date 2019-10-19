Значимым ресурсам сокращают иностранную долю

Правительство предложило скорректировать законопроект о значимых российских интернет-компаниях. Речь, в первую очередь, о «Яндексе» и Mail.ru Group. В правительстве посчитали, что долю иностранцев в таких компаниях нужно ограничить 50% минус одна акция, пишет РБК. Чиновники заявили, что поддержат законопроект только после доработки. В июне депутаты Госдумы предложили порог доступа иностранных инвесторов в 20% и внесли законопроект на рассмотрение. Инициативу также поддержали Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба. Акции «Яндекса» на этом фоне падали в моменте до 20%.

Несмотря на явное послабление, ограничения для иностранных инвесторов сделают российские интернет-ресурсы менее конкурентными на мировом рынке, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Интернет-ресурсы — компании, которые по умолчанию действуют в поле трансграничного интерента, которые направлены на то, чтобы распространяться по миру. Мне кажется, может быть непонимание того, как устроен интернет-бизнес. Я считаю подобные ограничения довольно бессмысленными.

В условиях глобальной конкуренции это будет означать всего лишь еще один минус к тому, чтобы выбирать Россию в качестве юрисдикции. У нас у любой технологической компании уже несколько лет есть большая проблема с привлечением финансирования.

В такой обстановке дополнительные ограничения для инвестиций либо ведут к тому, что компания начинает менять юрисдикцию, либо бросаться в объятья государства. На мой взгляд, опыт предыдущих лет показывает, что последнее с новациями не очень дружит».

Представители бизнеса также считают, что новый механизм станет препятствием для инвестиций в российские компании. Цель документа — увеличить госконтроль за крупными сетевыми ресурсами, пояснял ранее автор законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Его коллега по комитету, депутат Андрей Луговой тоже считает, что без нового механизма данные россиян могут оказаться под угрозой: «Да, вопрос дискуссионный. Сколько это может быть — 20%, 50% минус одна акция? Мы в Государственной думе внимательно все это разберем. На сегодняшний момент интернет является не только способом и средством вообще развития человечества, но также начинает использоваться в политической борьбе, в экстремистской деятельности. Я сторонник регулируемого интернета».

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Аналитики считают, что законопроект, скорее всего, примут в ближайшие месяцы после доработки.

Юлия Жданова