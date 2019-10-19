После скандала с учителем ОБЖ за тюменскими школьниками присмотрит полиция

Пятерых учеников школы в Боровском Тюменской области, которые спровоцировали учителя ОБЖ на конфликт и сняли его реакцию на видео, поставили на внутришкольный учет. Двоим подросткам вынесли замечание, троим — предупреждение. Такие решения приняты по итогам заседания районной комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь за поведением девятиклассников следят не только учителя, но и полиция с прокуратурой, пишет 72.ru.

10 октября в тюменских пабликах появилось видео с урока ОБЖ, на котором учитель Виктор Садлинский ударяет и толкает учеников девятого класса, спрашивая, кто из них «особенный». Почти сразу после появления видео начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина заявила, что учителя уволили по ст. 336 ТК РФ («Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником»). После этого за учителя заступились родители и школьники. Инициативная группа поддержки учителя направила письмо министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой разобраться в ситуации, а не увольнять педагога.

Почему общественность вступилась за учителя ОБЖ, читайте в материале «Раньше учитель мог ударить, никто не жаловался»