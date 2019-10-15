Тюменские активисты направили письмо в Минпросвещения РФ в поддержку учителя ОБЖ, побившего детей

Инициативная группа поддержки уволенного учителя ОБЖ из поселка Боровский Виктора Садлинского направила письмо министру просвещения РФ Ольге Васильевой. В нем активисты поясняют, что «причиной агрессивного поведения господина Садлинского стало неоднократное нарушение школьниками норм поведения в обществе, граничащее с форменным издевательством и унижением преподавателя». Инициативная группа полагает, что «такая ситуация может произойти с каждым» и что «увольнение – лишь одно из возможных наказаний», однако в этом случае не принесет пользу ни одной стороне конфликта.

По мнению составителей письма, для решения вопроса об увольнении господина Садлинского необходимо учесть мнение общественности. Активисты попросили госпожу Васильеву «вмешаться как в общую практику, складывающуюся в школах РФ, так и в конкретную ситуацию».

Напомним, скандал с учителем ОБЖ в школе поселка Боровский произошел после опубликованного в интернете видео. На нем видно, как на уроке преподаватель сорвался на нескольких детях, кричал на них нецензурными словами, толкал, бил руками. После этого господина Садлинского уволили.

Родители и дети встали на сторону учителя и направили в его поддержку петицию на имя губернатора Тюменской области Александра Моора. «Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, — нельзя применять насилие к ребенку!», — написал у себя на странице во «Вконтакте» господин Моор. Он посоветовал органам образования разработать специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе», а также обращаться учителям за поддержкой к конфликтологам.